Juana Mosele se incorpora a la Facultad de Ciencias de la Salud

Juana Inés Mosele se ha incorporado al Grupo de Investigación 'Estilos de vida, microbiota y salud' de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja, liderado por Patricia Pérez Matute, gracias a una ayuda de la convocatoria 'Beatriz Galindo' del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La convocatoria 'Beatriz Galindo' tiene como objetivo atraer talento internacional y está dirigida a personal docente-investigador con una sólida trayectoria postdoctoral en universidades o centros de investigación extranjeros, con al menos dos años de experiencia en el extranjero. Es una oportunidad para que investigadores con experiencia desarrollen su trabajo en España.

La incorporación de la doctora Mosele fortalecerá y complementará una de las líneas prioritarias de investigación del Grupo 'Estilos de vida, microbiota y salud'. En particular, su trabajo se centrará en investigar la relación entre el estilo de vida –con un énfasis particular en la dieta-, y la prevención de enfermedades metabólicas: diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, pérdida de funcionalidad muscular, etc.

Los cambios en los hábitos alimenticios en los últimos años, especialmente el aumento del consumo de alimentos procesados, se han identificado como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Una de las razones que explican este impacto negativo es la alteración de la microbiota intestinal y la modificación de su actividad, lo cual desempeña un papel crucial en la salud metabólica.

Como aspecto diferencial, pondrá especial atención al rol del consumo moderado de vino dentro del contexto de una Dieta Mediterránea. El objetivo principal es identificar los polifenoles (comúnmente conocidos como antioxidantes) presentes en el vino, los cuales podrían estar vinculados con la prevención de alteraciones metabólicas.

Con esta información, se busca desarrollar pautas dietéticas y de estilo de vida que no solo promuevan la salud, sino que también contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, fomentando hábitos que ayuden a controlar los factores de riesgo asociados a enfermedades, promoviendo un envejecimiento saludable y reduciendo la incidencia de enfermedades metabólicas.

Colaboración y avances científicos

Las actividades de investigación se llevarán a cabo en colaboración con centros de investigación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) y el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (Cibir), lo que enriquecerá la investigación y potenciará su impacto.

La doctora Mosele será la encargada de estudiar las posibles conexiones entre los metabolitos detectados en muestras biológicas y derivados de la dieta (en especial del consumo de vino), y el desarrollo de enfermedades, prestando especial atención a su interacción con la microbiota intestinal.

Para ello, se emplearán tecnologías de última generación para identificar compuestos diferenciales que podrían jugar un papel clave en el desarrollo o la prevención de enfermedades metabólicas, abriendo nuevas perspectivas para mejorar la salud y el bienestar.

Formación y trayectoria

Juana Inés Mosele es experta en Nutrición y Tecnología de los Alimentos, con un enfoque particular en el metabolismo de los polifenoles presentes en los alimentos. A lo largo de su carrera, ha utilizado técnicas analíticas avanzadas, incluidas técnicas cromatográficas y modelos de digestión in vitro e in vivo, para estudiar los efectos de estos compuestos en la salud humana.

Es diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del País Vasco, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Máster en Nutrición Humana por la Universidad de Granada. Es doctora en Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria por la Universidad de Lleida, donde recibió una beca Agaur para investigar la transformación (metabolismo) de los polifenoles una vez que estos son ingeridos con los alimentos. En particular, se especializó en el metabolismo de los polifenoles cuando interactúan con la microbiota intestinal.

A lo largo de su carrera, la doctora Mosele ha realizado estancias postdoctorales en el Grupo 'Calidad de uva, vino y Dieta Mediterránea' del ICVV liderado por María José Motilva, con quien actualmente colabora en la investigación.

Su trayectoria también incluye su paso por la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Buenos Aires (Argentina), donde desarrolló estudios sobre los efectos hipoglucemiantes e hipolipemiantes de los polifenoles presentes en diferentes fuentes naturales, centrándose en su relación con la absorción de grasa y azúcar de la dieta.

Perspectivas a futuro

A medio y largo plazo, la doctora Mosele tiene como objetivo consolidarse como referente en el área de la metabolómica y la microbiota intestinal dentro de su grupo de investigación. Su visión es establecer las bases para identificar metabolitos derivados de la actividad de la microbiota intestinal, con el fin de desarrollar estrategias dietéticas orientadas a la prevención de enfermedades metabólicas, que tienen una alta incidencia en la sociedad actual.

Con su incorporación al Grupo de Investigación 'Estilos de vida, microbiota y salud' de la UR, la Juana Mosele abre nuevas perspectivas para avanzar en la prevención de enfermedades metabólicas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población.

Su amplia experiencia y su enfoque innovador en el estudio de la metabolómica y la microbiota intestinal impulsarán el consolidarse de este grupo de investigación como un referente nacional e internacional.

