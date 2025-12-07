Las Jornadas de Salud Mental abordan en la UR los retos actuales y la creación de redes de colaboración El objetivo es reflexionar sobre la situación actual del sector, compartir experiencias y explorar propuestas innovadoras que promuevan una visión integral y colaborativa de la salud mental

La Rioja Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

Las Jornadas de Salud Mental de la Cátedra de Salud Mental de la Universidad de La Rioja, reunirán a profesionales del ámbito, asociaciones y personas con experiencia directa en este ámbito el viernes 12 y 13 de diciembre en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Organizadas por el Departamento de Ciencias de la Educación, a través de Adriana Díez Gómez del Casal y la Cátedra de Salud Mental del Gobierno de La Rioja, las jornadas serán inauguradas por la rectora Eva Sanz Arazuri, la coordinadora de la Cátedra de Salud Mental, Adriana Díez Gómez del Casal y María Martín Díez de Baldeón, Consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.

Las Jornadas de Salud Mental pretenden impulsar una reflexión profunda sobre los retos actuales en salud mental, así como generar redes de colaboración entre los distintos agentes implicados.

El objetivo es reflexionar sobre la situación actual del sector, compartir experiencias y explorar propuestas innovadoras que promuevan una visión integral y colaborativa de la salud mental.

Durante dos días, las jornadas serán un espacio de encuentro para el estudiantado, profesionales y personal interesado, fomentando el diálogo entre la práctica profesional, las vivencias personales y la investigación académica.

La sesión del viernes 12 se desarrollará en horario de tarde, de (16:30 a 20:30 h), mientras que la del sábado 13 se desarrollará durante la mañana (9.30 a 10.30 h). Están dirigidas a profesionales del ámbito de la salud mental, estudiantes universitarios, así como a personas interesadas en el bienestar psicológico y emocional.

La participación en las jornadas requiere inscripción previa en el enlace. Se recomienda realizarla con antelación debido al aforo limitado.

PROGRAMA

Viernes 12 de diciembre de 2025

Aula Magna del Edificio Quintiliano

16:30-17:00 horas Acto de inauguración

-Eva Sanz Arazuri

Rectora de la Universidad de La Rioja

-María Martín Díez de Baldeón

Consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja

-Adriana Díez Gómez del Casal

Coordinadora de la Cátedra de Salud Mental

17:00-18:00 horas Estado actual de la Salud Mental

Félix Inchausti Gómez (Servicio riojano de Salud)

Noelia Moreno (Colegio Oficial de la Psicología)

Amador Priede Díaz (Coordinador del Plan de Salud Mental del Servicio Cántabro de Salud)

Modera: Cristina Sanz Fernández

18:00-18:30 horas Pausa/Café

18:30-19:30 horas La Evaluación Psicológica en la Era de la Inteligencia Artificial

José Muñiz Fernández

Modera: Alfonso Argimiro Pérez Esteban

19:30-20:30 horas Mesa asociaciones

Jonathan Apellániz (TDAH Rioja)

José Manuel Valenzuaga (Fundación Pioneros)

Javier Ortuño Sierra (UR Talent)

David García (Proyecto Hombre)

Javier Rodríguez (Centro LGTBI Rioja)

Lucia Calderón Arnaiz (APIR)

Modera: Raquel Falcó

Sábado 13 de diciembre de 2025

Aula Magna del Edificio Quintiliano

9:30-10:30 horas Salud mental en distintos contextos

Salud mental desde los equipos de enfermería

Iván Santolalla y Teresa Sufrate

Salud Mental en el entorno médico

Silvia Santo Domingo

Salud Mental en el ámbito educativo

Natalia Alonso y Natalia Sicilia

Necesidades percibidas de formación en materia protección de la propia salud, y de la salud mental entre profesionales de la educación

Begoña Abecia

Modera: Begoña Martínez-Jarreta

10:30-11:30 horas Promoción del cambio en el proceso adictivo

José Luis Carballo

Modera: Beatrice-Alice

11:30-12:00 horas Pausa/Café

12:00-13:00 horas Experiencias en primera persona

Elva Bárcenas Galán (Proyecto PSICE)

Ariadna Pérez Rojas (Proyecto PositivaMente)

Raúl San Juan Palacios (UR Talent)

Ivet Flaño del Río (Programa FARO)

Modera: Silvia Sáenz

13:00-14:00 horas Mesa redonda nuevos proyectos en Salud Mental

Juan Diego Alcaide y J. Antonio Carballo Velasco (Proyecto Saludablemente)

Iñigo Fernández de Piérola (NeuronUP)

Modera: Marta Terroba

14:00-14:30 horas Cierre de las jornadas

Eduardo Fonseca Pedrero

Vicerrector de Política Científica