LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gobierno y UR impulsan la Cátedra de Dialogo Social y Negociación Colectiva

La UR aporta a este proyecto su rigor científico y su capacidad de formación

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

El Gobierno riojano y la Universidad de La Rioja (UR) han creado la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva, que es una «apuesta por el conocimiento, por la calidad de las relaciones laborales y por el futuro de esta comunidad autónoma». La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; la rectora de la UR, Eva Sanz; y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, presentaron ayer esta nueva iniciativa, que empezará a impartir formación en 2026.

La UR aporta a este proyecto su rigor científico y su capacidad de formación; y el Gobierno de La Rioja garantiza el apoyo institucional y financiero a esta cátedra, que contará con una dotación anual de 30.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  4. 4 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  5. 5 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  10. 10 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gobierno y UR impulsan la Cátedra de Dialogo Social y Negociación Colectiva

Gobierno y UR impulsan la Cátedra de Dialogo Social y Negociación Colectiva