Gobierno y UR impulsan la Cátedra de Dialogo Social y Negociación Colectiva

El Gobierno riojano y la Universidad de La Rioja (UR) han creado la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva, que es una «apuesta por el conocimiento, por la calidad de las relaciones laborales y por el futuro de esta comunidad autónoma». La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; la rectora de la UR, Eva Sanz; y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, presentaron ayer esta nueva iniciativa, que empezará a impartir formación en 2026.

La UR aporta a este proyecto su rigor científico y su capacidad de formación; y el Gobierno de La Rioja garantiza el apoyo institucional y financiero a esta cátedra, que contará con una dotación anual de 30.000 euros.

