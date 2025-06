«Había una excesiva politización del Consejo de Estudiantes»

Diego Marín A. Logroño Lunes, 16 de junio 2025, 20:08 Comenta Compartir

Marcos Latorre Villaverde, estudiante de los grados en Ingeniería Agrícola y Enología, fue proclamado este lunes, de forma provisional, nuevo presidente del Consejo de ... Estudiantes de la Universidad de La Rioja. En las votaciones se impuso a los otros dos candidatos, Víctor Alcalde y Samuel Santos. Aunque hay un plazo de reclamaciones y no será hasta el 19 de junio cuando la proclamación será definitiva, Latorre Villaverde, murillense de 19 años que reside en Logroño, ya tiene claro un objetivo: despolitizar el Consejo de Estudiantes. Además, como joven agricultor, formó parte de las protestas de hace un año en La Rioja, cuando reclamaba que «los jóvenes no tenemos ningún tipo de aliciente para quedarnos con las explotaciones de nuestros padres, por tanto, si no se nos apoya desde los gobiernos regional, nacional y europeo, esto se acaba».

– ¿Qué le animó a presentarse a la presidencia del Consejo de estudiantes de la UR? – La inquietud de que la UR y la vida de los estudiantes vaya a mejor. Y porque veía que el rumbo del Consejo de Estudiantes, hasta ahora, no era el que a mí me gustaría que fuese. – ¿Qué no le gusta del rumbo del Consejo de Estudiantes? – Una excesiva politización a nivel general del mismo. Había una línea marcada de politización, sin entrar en consideraciones, cada uno que intuya lo que quiera, pero creo que la UR se debe centrar en la transparencia, la buena gestión y la transmisión de conocimiento. – Es usted muy joven y, tal vez, desconocido al no ostentar antes cargo alguno, frente a Víctor Alcalde, que lideraba la secretaría del Consejo de Estudiantes. ¿Pensaba ganar? – Voy a hacer 20 años, así que ya llevo dos cursos en la UR. No pensaba ganar hasta el último momento, cuando hemos visto el recuento. Aspiraba a ganar las elecciones, pero no me lo imaginaba. – Y aunque sea muy pronto aún, ¿piensa en un único mandato o en más? – El tiempo lo determinará pero si tengo ganas y apoyo seguiré estando en el puesto. – ¿Qué plantea en su programa? – Mi programa está basado en la escucha activa de todos los estudiantes porque cualquier cosa que se me plantee se va a valorar, sobre todo teniendo en cuenta la buena relación y entendimiento con el equipo rectoral, sin ningún tipo de rupturismo. Plantearemos cualquier cambio que el estudiante crea necesario. – ¿Como, por ejemplo...? – En principio podríamos hablar de diferentes fechas de exámenes, situar los de cursos alternos en fechas de forma que los alumnos tengan días de descanso entre uno y otro... Cualquier cosa que los estudiantes consideren que puede mejorar su vida dentro del campus la voy a plantear al equipo rectoral y, siempre de su mano, me gustaría llegar al máximo de implementación posible. – ¿Le han reclamado ya algo sus compañeros estudiantes? – De momento estamos todavía un poco en el aire, saboreando aún la victoria, pero en breve nos pondremos a trabajar en ello. – ¿Qué opinión le merece la rectora, Eva Sanz? – Es una persona que ha desarrollado una buena labor durante su anterior etapa como vicerrectora y lo está haciendo de forma bastante brillante como rectora, por lo que auguro unos próximos cinco años muy buenos a la UR.

