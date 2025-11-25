LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estudiantes de la UR presentan propuestas creativas para impulsar la nueva herramienta de autodiagnóstico del comercio local

El acto de presentación ha tenido lugar en el marco de la asignatura Comunicación Publicitaria y ha estado organizado por la Cátedra Extraordinaria de Comercio

La Rioja

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:49

Comenta

Estudiantes de 4.º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas han presentado varias campañas creativas orientadas a dar visibilidad a la nueva herramienta de autodiagnóstico diseñada para mejorar la competitividad del comercio local de Logroño de cara a la próxima campaña navideña.

El acto de presentación ha tenido lugar en el marco de la asignatura Comunicación Publicitaria y ha estado organizado por la Cátedra Extraordinaria de Comercio en la Universidad de La Rioja, proyecto del Ayuntamiento de Logroño de apoyo al comercio minorista.

En el acto de presentación de las campañas han participado Gabriel Santolaya del estudio LLES (www.lles.com) y de la Asociación A Crear (www.a-crear.com), junto a los estudiantes y al equipo de la Cátedra Extraordinaria de Comercio.

«Los estudiantes han mostrado su capacidad de innovación, ingenio, alcance y adaptación a los formatos actuales de consumo de contenidos», aseguran desde la Cátedra Extraordinaria de Comercio.

Las propuestas de uso de la herramienta de autodiagnóstico se han difundido mediante perfiles en Instagram creados específicamente para la iniciativa, utilizando el hashtag #evaltienda25:

EVALÚA, MEJORA Y VENDE MÁS – @impulsacomercio_

LA VOZ DE TU BARRIO – @lavozdetubarrioo

DESENVUELVE LA EXCELENCIA DE TU COMERCIO – @radarcomerciolocal

EVALTIENDA: EL INGREDIENTE QUE TE FALTA PARA BRILLAR – @mejoracomercio

SPOILER: TU COMERCIO NO ES PERFECTO – @comercio.ideal

5 ESTRELLAS PA' TU BARRIO – @5estrellaspatubarrio

IMPULSA TU COMERCIO, IMPULSA LOGROÑO – @somosscomercio

LA RIOJA SE EVALÚA Y MEJORA CONTIGO. Porque descansar también es avanzar –z@lariojaevalua

PONTE A PUNTO – @detiendas_logrono

La jornada contó además con la participación A-Crear a través de Gabriel Santolaya de Lles, agencia creativa especializada en comunicación publicitaria, diseño gráfico y web, redes sociales y desarrollo de identidad corporativa. Su intervención destacó la calidad del trabajo presentado por los estudiantes y aportó recomendaciones profesionales que enriquecieron la experiencia formativa.

La herramienta, disponible en evaltienda.unirioja.es, permite a los comercios evaluar su situación en áreas clave como elementos tangibles, estrategia competitiva, calidad de atención, aportación de valor, gestión de compras y aprovisionamiento, relación con proveedores, gestión financiera, tecnología, comunicación y responsabilidad social corporativa.

La posibilidad de realizar este autodiagnóstico ofrece a los establecimientos una guía para detectar oportunidades de mejora, avanzar hacia la excelencia y reforzar su competitividad en el mercado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  4. 4 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  5. 5

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  6. 6 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  9. 9 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  10. 10 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Estudiantes de la UR presentan propuestas creativas para impulsar la nueva herramienta de autodiagnóstico del comercio local

Estudiantes de la UR presentan propuestas creativas para impulsar la nueva herramienta de autodiagnóstico del comercio local