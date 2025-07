Enfermería recibe 2.186 solicitudes para las 120 plazas que oferta la Universidad de La Rioja

La Rioja Jueves, 10 de julio 2025, 12:17 | Actualizado 12:27h. Comenta Compartir

Un año más, Enfermería es el Grado más demandado de los que oferta la Universidad de La Rioja: ha recibido 2.186 solicitudes para sus 120 plazas. Le siguen Educación Primaria (424), Administración y Dirección de Empresas (381), Ingeniería Informática (280) Educación Infantil (256), Matemáticas (221) y Derecho (214).

En total, la UR ha registrado 4.821 solicitudes de admisión para las 1.045 plazas de nuevo ingreso en estudios de Grado. Este ha sido el periodo de admisión con mayor número de peticiones de los últimos años, rozando por primera vez las 5.000 solicitudes de plaza para estudiar uno de los 19 grados que oferta la institución. Las listas de admitidos en los estudios de grado del curso académico 2025-2026 pueden consultarse a través de https://www.unirioja.es.

En términos porcentuales, la Universidad de La Rioja ha recibido para el próximo curso, un 23 % más de solicitudes que el curso pasado (3.920). Entre las titulaciones que más crecen están los grados en Ingeniería Eléctrica (+88,57 %), Ingeniería Informática (+57.30 %), Ingeniería Mecánica (+39,69 %), Administración y Dirección de Empresas (+38,54 %) o Ingeniería Agrícola (+30,65 %). Por sexo, entre las solicitudes de preinscripción hay mayoría de mujeres.

Notas de corte

Las titulaciones con una mayor nota de corte han sido Matemáticas (12,236), Enfermería (11,320), Derecho (10,034), Ingeniería Informática (9,801), Educación Primaria (9,203), Química (9), Estudios Ingleses (8,625) e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (7,324).

Según informa la Universidad de La Rioja, las notas de corte que se desprenden de esta primera fase del proceso de admisión no son, en todo caso, las definitivas de los grados de la UR, ya que la admisión y matrícula es un proceso dinámico. No todos los alumnos que han logrado plaza realizan su matrícula, por lo que se realizan diferentes bajadas de listas, que se extienden hasta el mes de septiembre, en las que son admitidos estudiantes que en primera instancia no lograron una plaza, de forma que la nota de corte se reduce.

Formalización de matrícula

Un primer periodo de matrícula se desarrollará entre el 11 y el 16 de julio. Tras la primera bajada de listas, se abrirá un nuevo proceso de matrícula entre el del 18 al 23 de julio. Idéntico proceso tendrá lugar en los siguientes periodos: 25 al 28 de julio (2ª bajada), 29 al 31 de julio (3ª bajada), 22 al 25 de agosto (4ª bajada), 26 al 29 de agosto (5ª bajada) y durante el mes de septiembre.

Por otro lado, la Universidad de La Rioja ha abierto desde el 10 de julio, un periodo de admisión extraordinaria que finalizará el 21 de julio. Las listas de admitidos se publicarán el 24 de julio y se debe realizar la matrícula entre el 25 de julio y el 29 de julio.

Después, se abrirá un nuevo período de matrícula extraordinario del 30 al 31 de agosto, tras publicarse las listas definitivas y la primera bajada de lista de espera.