Eduardo Sáenz de Cabezón recibe hoy el Premio CSIC–Fundación BBVA de Comunicación Científica El profesor de Lenguajes Informáticos de la UR recibe en Madrid el galardón de manos de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino Matute, y del director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo Avellaneda

Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes Informáticos de la Universidad de La Rioja, recibe hoy, lunes 6 de octubre, en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -c/ Serrano nº 117, Madrid- el Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica por su contribución a la difusión del conocimiento a la sociedad.

El premio será entregado por la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino Matute, y del director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo Avellaneda; y asistirán al acto la rectora Eva Sanz Arazuri y Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja.

En la cuarta edición del Programa de Impulso a la Comunicación Científica el CSIC y Fundación BBVA han reconocido, además, a la sección de Ciencia de la Agencia EFE (EFE Ciencia), por su difusión del mejor conocimiento a una audiencia masiva de hispanohablantes.

Además, los jóvenes comunicadores científicos Fermín Grodira y Elisa Ramírez han recibido las dos Ayudas CSIC-Fundación BBVA, que les permitirán realizar estancias en institutos, laboratorios y centros del CSIC para conocer de manera directa todo el proceso de investigación.

En la categoría dirigida a investigadores Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes Informáticos de la Universidad de La Rioja, divulgador científico, fundador del grupo Big Van Ciencia y presentador del programa Órbita Laika de La2, ha sido reconocido por su contribución a la difusión del conocimiento a la sociedad.

En el caso de EFE Ciencia y Eduardo Sáenz de Cabezón los premios están dotados con 40.000 euros en metálico y forman parte del Programa de Impulso a la Comunicación Científica creado en 2021 por el CSIC y la Fundación BBVA.

Su objetivo es reconocer e incentivar el trabajo indispensable de los periodistas y comunicadores que informan de manera rigurosa y atractiva sobre los avances de la ciencia, así como mejorar la formación en este campo decisivo para la cultura científica de la sociedad.

Eduardo Sáenz de Cabezón: Rigor y humor

La carrera divulgativa de Eduardo Sáenz de Cabezón (Logroño, 1972) despegó definitivamente en el año 2013, cuando ganó el concurso de monólogos científicos FameLab (organizado en España por la FECYT y el British Council).

Aunque ya era asiduo conferenciante, organizador y participante en semanas de la ciencia y numerosas otras actividades dentro y fuera de la Universidad, FameLab le abrió la puerta a desarrollar nuevos formatos de divulgación científica.

Creó el espectáculo teatral El baúl de Pitágoras, que presentó en el Teatro del Arte de Madrid, y cofundó el grupo de monólogos científicos Big Van Ciencia, realizando más de 500 representaciones en multitud de países, desde España hasta Reino Unido, México, Chile, Panamá o Costa Rica. La actividad de Big Van Ciencia continúa en la actualidad, y ha dado lugar también a cursos de formación sobre divulgación científica y a la creación de otros grupos estables de naturaleza similar en Uruguay, Argentina y Colombia.

Esta gran repercusión, según narra el propio premiado, fue la que le permitió «abrir espacios nuevos para la ciencia en medios tradicionales». Su canal de YouTube, Derivando, acumula más de un millón y medio de suscriptores y 121 millones de visualizaciones desde su creación en 2015, y su conferencia Las matemáticas son para siempre, impartida en TEDx Río de la Plata y destacada por TED.com, ha tenido casi cinco millones de visualizaciones.

Autor de cuatro libros de divulgación y coautor de cinco más, destaca Inteligencia matemática (2015) con 23 ediciones en español y una en italiano. Todos estos éxitos le impulsaron a convertirse en 2019 en el presentador del programa semanal de divulgación científica Órbita Laika (La2 de TVE), alcanzando audiencias medias por encima de 500.000 espectadores.