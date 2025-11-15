Curso de cata 'Vinos espumosos de Brasil. La primera D.O. del nuevo mundo' Tiene lugar el miércoles, 26 de noviembre, en el marco del proyecto Enorregión–Campus Internacional del Vino

La Sala de Catas del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja (C/ Madre de Dios, 53. Logroño) acoge el miércoles 26 de noviembre el 'Curso de cata: Vinos Espumosos de Brasil – La Primera D.O. del Nuevo Mundo', que ofrecerá una aproximación completa a la historia, producción y mercado de los vinos espumosos del país carioca.

La actividad está organizada por el Proyecto Enorregión-Campus Internacional del Vino de la Universidad de La Rioja, junto con el Gobierno de La Rioja, bajo la dirección y coordinación del director, Eduardo Rodríguez Osés, y de la catedrática de Tecnología de los Alimentos, Elena González Fandos, junto con el Gobierno de La Rioja. Además, cuenta con la colaboración del Instituto Federal São Paulo (Brasil).

Este curso, que se celebrará de 18:00 h a 20:00 h, ofrecerá una aproximación completa a la historia, producción y mercado de los vinos espumosos brasileños, con especial atención a la DO Altos de Pinto Bandeira, la primera Denominación de Origen exclusiva para espumosos en el Nuevo Mundo.

La sesión incluirá una cata guiada de cinco vinos espumosos, dirigida por el Dr. Fábio Laner Lenk, profesor del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de São Paulo (Brasil), experto en Viticultura y Enología. Fábio es enólogo y sumiller con más de 15 años de experiencia como docente en la Red Federal de Enseñanza Profesional, Científica y Tecnológica de Brasil en las áreas de Viticultura, Enología, Enogastronomía e Innovación.

El curso se dirige a profesionales que estén trabajando actualmente en el sector vitivinícola, así como a estudiantes y egresados de Grado y de Master que deseen enfocar su carrera profesional hacia el sector vitivinícola y también a todas aquellas personas interesadas que quieran profundizar en la cultura del vino.

El coste de la inscripción es de 20 euros que se podrá realizar en el enlace: https://inscripciones.unirioja.es. Se expedirá un certificado acreditativo a todos los asistentes. Esta actividad tiene aforo limitado, por lo que las plazas se asignarán por riguroso orden de matriculación. La actividad podrá ser cancelada en el caso de no alcanzar un número mínimo de inscripciones, a determinar por la organización. No se harán devoluciones de matrícula salvo por causas imputables a la organización.

Proyecto Enorregión – Campus Internacional del Vino

Este curso ha recibido financiación de la convocatoria de ayudas del Proyecto Enorregión – Campus Internacional del Vino de la Universidad de la Rioja para organizar cursos de divulgación relacionados con el mundo del vino, dirigidos a público no especializado que quiera descubrir distintos aspectos relacionados con la viticultura y enología.

Este programa de cursos está enmarcado en el proyecto Enorregión-Campus Internacional del Vino, bajo la dirección de Elena González Fandos.

La creación del Campus Internacional del Vino es una de las líneas de actuación prioritarias del proyecto estratégico Enorregión-Campus Internacional del Vino, impulsado por el Gobierno de La Rioja, que incluye actuaciones en distintos ámbitos, entre ellos, el fortalecimiento e internacionalización de la oferta formativa actual, la transferencia de conocimiento al sector productivo y la organización de cursos de especialización y divulgación.

El proyecto Enorregión tiene por objetivo, entre otros, la transformación verde y digital de la cadena de valor del vino. Para ello, dos de los ejes prioritarios de actuación se centran en la generación de conocimiento para lograr el liderazgo en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del vino y la formación en diferentes niveles educativos y en diversas modalidades en el campo del vino.

La Universidad de La Rioja juega un papel fundamental como socio estratégico para el desarrollo de actividades formativas y de transferencia de conocimiento en el ámbito del sector vitivinícola, con impacto nacional e internacional que conformarán el Campus Internacional del Vino.