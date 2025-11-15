Conocimiento transferido en solo 180 segundos

La Rioja Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Cabe esperar de una institución educativa como la Universidad de La Rioja que el conocimiento que atesora traspase sus muros y llegue a la sociedad. Esa transmisión de conocimiento es uno de los objetivos de iniciativas como el Certamen 'Tesis en 3 minutos', desarrollada recientemente y que convoca –desde hace dos años– la alianza universitaria Campus Iberus.

El concurso 'Tesis en 3 Minutos Internacional' está dirigido a estudiantes de doctorado e investigadores que hayan defendido su tesis recientemente. Deben explicar el contenido de su investigación en tiempo limitado (180 segundos), con un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al gran público.

El objetivo de este certamen es acercar la labor de los jóvenes investigadores a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en ellos el interés en la divulgación y difusión de la ciencia. En esta edición tomaron parte cinco investigadores colombianos, dos investigadoras mexicanas y tres investigadoras españolas.

Triunfo transoceánico

La vencedora de esta segunda edición (la primera tuvo jugar el año 2023 en Cartagena de Indias) fue Silvia Nathalia Núñez Rueda, de la Universidad Javeriana de Colombia.

La ganadora conquistó al jurado con su presentación 'Construcción de la ciudadanía en Colombia: una mirada crítica de la política pública de competencias ciudadanas', un trabajo en el que, entre otros aspectos abordó, en solo tres minutos, cuestiones como la convivencia y paz, la participación y responsabilidad democrática y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

La doctora colombiana reconoció el valor de este certamen porque «por una parte, nos exige una labor de síntesis a los participantes para hacer llegar al público en general el conocimiento que a nosotros nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo adquirir; pero además, por otro lado, también permite que ese conocimiento salga del ámbito académico y de esa forma, se le dan las bases a la sociedad para la reflexión».

Silvia Núñez señalaba, en esa línea, que «soy totalmente contraria a que la categoría de un investigador se haga cuantificando la cantidad de artículos que ha publicado en revistas especializadas. Esas publicaciones sólo llegan a un público académico, no le sirven a la sociedad», afirma.

Es por eso que certámenes como 'Tesis en 3 minutos' sean, en opinión de la ganadora, «una vía importante para que la sociedad se apropie del conocimiento, y más cuando hay una presencia internacional en los participantes. Eso sirve al público, y también a los participantes porque nos permite conocer qué se está haciendo en otros sitios, y a la vez, fortalece las redes, o incluso abre otras nuevas, para desarrollar ideas diferentes».

Su satisfactoria experiencia hace que esta estudiante colombiana, que fue capaz de resumir su tesis en 3 minutos, aconseje a todos participar en el certamen. «Es duro. La verdad es que supone asumir un reto que no es fácil, porque hay mucho nivel, pero es tremendamente enriquecedor. Resulta complicado resumir tu tesis, interiorizarla y exponerla de una manera sencilla y fácil de entender; y en mi caso, además, yo quería que mi voz fuera la de los profesores, los alumnos y toda la gente que me han llevado a los resultados obtenidos en el estudio realizado».

En ese certamen, el primer accésit fue para Beatriz Peñín del Río, reciente doctora por la Universidad de La Rioja con una tesis en la que desarrolla nuevos filtros solares más sostenibles y eficaces frente a las radiaciones ultravioletas y la luz azul aptos para su uso en formulaciones cosméticas reales.

Años de trabajo condensados en 3 minutos La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, se mostró muy orgullosa que la institución logroñesa pudiera acoger la segunda final del Certamen 'Tesis en 3 Minutos Internacional', después de que hace dos años, Cartagena de Indias fuera la primera sede, y recordó que «uno de los pilares fundamentales de la universidad es la investigación y la divulgación de la ciencia», objetivos que se fortalecen con eventos como estos. Sanz Arazuri reconoció la dificultad que entraña la exposición de sus trabajos para los estudiantes. «Es algo muy difícil porque es condensar años de trabajo en solo tres minutos, pero además lo hacen con un lenguaje muy divulgativo, con la intención de hacer llegar sus resultados y sus investigaciones a la sociedad en general», por eso, consideró que el certamen «es un ejercicio muy interesante para los estudiantes de doctorado porque es un ensayo de lo que podría ser su defensa de tesis doctoral, frente a su tribunal. Es una experiencia en la que también entre ellos aprenden habilidades comunicativas».

