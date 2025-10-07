La Asociación Tempranillo Garnacha se pone en marcha con una cata dirigida por Beth Willard a la que ha asistido Tim Atkin Está impulsada por alumnos del doble Grado en Ingeniería Agrícola y Enología de la UR

Beth Willand y Tim Atkin, en la sala de catas de la Universidad de La Rioja.

La Rioja Martes, 7 de octubre 2025, 11:52

La Asociación Tempranillo Garnacha, recientemente creada e impulsada por cuatro estudiantes del doble grado en Ingeniería Agrícola y Enología de la Universidad de La Rioja, celebró este lunes, 6 de octubre, su primera actividad. La Sala de Análisis Sensorial del CCT ha acogido una cata sobre los nuevos vinos españoles dirigida por Beth Willard, crítica de vino, jueza en competiciones internacionales y catadora de vinos españoles para Tim Atkin, periodista, Master of Wine y uno de los críticos más influyentes del mundo, quien también participó e intervino en la cata.

La asociación, según apuntan los estudiantes que la han puesto en marcha después de ocho meses de trabajo, viene a dar respuesta a las inquietudes del estudiantado del doble grado de la Universidad de La Rioja y a impulsar su profesionalización.

Así, busca que los futuros ingenieros y enólogos comiencen a tejer su propia red de contactos con las figuras más importantes y punteras del sector permitiéndoles establecer unas bases de networking de vital importancia en el sector enológico y agrícola.

Ampliar Imagen del grupo de participantes en la cata junto a Beth Willard y Tim Atkin.

Entre las actividades que la nueva asociación universitaria quiere desarrollar en los próximos meses figuran la realización de mesas redondas, charlas de vitivinicultura y de otros cultivos, visitas a empresas del sector o el análisis de posibles canales de divulgación para despertar el interés de los más jóvenes por este sector, entre otras.

Así, después de casi ocho meses de trabajo en los que también han contado con el apoyo de la catedrática Zenaida Guadalupe, directora de Estudios del Grado en Enología, la asociación celebró este lunes, 6 de octubre, su primera actividad en la sala de catas del Complejo Científico Tecnológico de la UR con la presencia de prestigiosas figuras de sector vitivinícola internacional.

Cata con Beth Willard y Tim Atkin

La dirección de la cata corrió a cargo de Beth Willard es una reconocida experta internacional en vinos, con amplia experiencia en la industria vitivinícola, especialmente en vinos españoles y de Europa del Este. Colaboradora clave de Tim Atkin y copresidenta de los Decanter World Wine Awards, es crítica de vinos, jueza y escritora para la revista Decanter, además de dirigir catas y presentaciones en varios idiomas, incluyendo inglés y español.

A la cata asistió Tim Atkin, una de las voces más influyentes y respetadas en el mundo del vino. Atkin, Master of Wine, escribe para algunas de las publicaciones más importantes del mundo del vino, como Harpers, Decanter, The World of Fine Wine, Gourmet Traveller Wine y The Drinks Business. Copresidente del International Wine Challenge, la competición de cata a ciegas con el jurado más riguroso del mundo, ha sido reconocido con más de 30 premios por su periodismo y fotografía.

Junto a ellos estuvo también Marixa Velilla Garrido, vinculada desde 1994 a diferentes iniciativas de comunicación corporativa, publicidad y relaciones públicas en el sector vitivinícola con su proyecto personal Grapesland. Desde 2015 forma parte del panel de cata oficial de la Denominación de Origen Calificada Rioja y desde 2017 la gestora de marca (brand manager) de Tim Atkin y su equipo de catadores en España.