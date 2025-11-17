Ana Punset e Isaac Palmiola ofrecen este martes el Encuentro 'Mis libros favoritos' en la UR La cita es en el polideportivo universitario a las once de la mañana

La Rioja Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:41 Comenta Compartir

Isaac Palmiola, autor de sagas como Perrock Holmes, y Ana Punset, autora de Unicornia, ofrecen este martes el encuentro 'Mis libros favoritos', que organiza la Universidad de La Rioja dentro de la Semana Cultural 'Valle de la Lengua' del Campus Valle de la Lengua.

La Semana Cultural 'Valle de la Lengua' tiene lugar el martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de noviembre con el fin de promover el uso de la lengua española a través de manifestaciones artísticas como la literatura y las artes escénicas; con el objetivo de acercar la lengua, la literatura y el teatro al público infantil, juvenil y adulto.

La semana cultural cuenta con tres autores de primera línea como son Isaac Palmiola, Ana Punset, que intervienen juntos el martes 18 para hablar de 'Mis libros favoritos'; y Eloy Moreno, que participa el miércoles 19 de noviembre.

La Semana Cultural 'Valle de la Lengua' se cierra el viernes 21 de noviembre con la función Mujeres. Teatro a la carta, a las 19:00 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, a cargo de La Garnacha Teatro, abierta al público en general, pero con inscripción a través del formulario https://bit.ly/SemCultVL_GarnachaMujeres.

Temas

Universidad de La Rioja