Alba Sorroche obtiene el grado de doctora con una tesis que estudia las condiciones óptimas de catalizadores de oro Ha realizado su investigación doctoral gracias a una beca FPI de la Universidad de La Rioja

Alba Sorroche Ezquerro ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis doctoral titulada 'From molecular Au(I) complexes to subnanoclusters and nanoparticles: study of the influence of secondary interactions in (photo)catalytic systems', por la que ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude' y mención internacional al título.

Desarrollada en el Departamento de Química –en el marco del programa de Doctorado 781D Doctorado en Química (Real Decreto 99/2011)– la tesis ha sido dirigida por José María López de Luzuriaga Fernández y Miguel Monge Oroz, catedráticos de Química Inorgánica de la Universidad de La Rioja.

En los últimos años, las interacciones de hidrógeno con oro han adquirido gran protagonismo, motivado tanto por el aumento del uso de este metal como catalizador, como por la importancia de dichas interacciones en la mejora de su estabilidad.

Diversos estudios han evaluado la influencia de las interacciones secundarias en el diseño de nuevos catalizadores basados en oro, enfocándose principalmente en la obtención de sistemas catalíticamente estables.

En este contexto, la tesis de la doctora Sorroche no se enfoca en la estabilización de catalizadores basados en oro como objetivo principal, sino en el análisis de la influencia de las interacciones débiles a lo largo de todo el perfil catalítico, prestando especial atención a su papel en la estabilización de los estados de transición.

Adicionalmente, se aborda el estudio la influencia que ejercen estas interacciones débiles en la generación in situ de especies catalíticamente activas, como los subnanoclusteres de oro.

Del mismo modo, se analizará su papel en la estabilización de nanopartículas de mayor tamaño mediante su deposición en matrices basadas en carbono. Todo ello constituye una estrategia relevante para el diseño de sistemas catalíticos más eficientes y duraderos.

Alba Sorroche Ezquerro ha realizado su investigación doctoral gracias a una beca FPI de la Universidad de La Rioja, en el transcurso de la cual ha realizado una estancia de tres meses en el grupo de Franziska Schoenebeck en la RWTH University of Aachen (Alemania) y otra de dos semanas en el Departimento di Fisica de la Universidad de Milán con el profesor Andrea Falqui financiada por el programa Erasmus+ de Campus Iberus.