Cómo mejorar la señal de tu wifi de la manera más sencilla

Si tienes problemas para conectar todos los dispositivos en casa, o en algunas habitaciones la cobertura es insuficiente, sigue estos cuatro sencillos consejos para aumentar la señal WIFI y mejorar tu velocidad de conexión Martes, 28 mayo 2019, 10:53

Cada vez conectamos más dispositivos a nuestra red wifi doméstica: móviles, ordenadores, tabletas, televisores, asistentes de voz… Y conseguir una cobertura completa o una velocidad adecuada no siempre es fácil. Buscar una mejor oferta de fibra óptica y móvil puede ser una solución rápida a este problema, pero antes de eso puedes probar a realizar una serie de sencillas adaptaciones para mejorar la red en casa.

Sitúa el router en la habitación más céntrica de tu casa

La primera recomendación para mejorar la conexión en casa es bastante obvia, pero no siempre la llevamos a cabo: colocar el router en una posición adecuada para propagar la red dentro del área que quieres abarcar. Normalmente tendemos a esconder nuestro router o a situarlo en un lugar donde no se vea demasiado o no ocupe demasiado espacio, cerca del ordenador o del teléfono fijo, por ejemplo. Pero no todas las habitaciones son adecuadas para ubicar este aparato, pues para que cubra toda la casa con una señal wifi uniforme debe estar situado en una habitación céntrica, tanto en horizontal, si vives en un piso, como en vertical, si tienes una casa de varias plantas.

Su nueva situación permitirá que el aparato alcance un rango completo, pero para ello conviene evitar también rincones y otros obstáculos para la red wifi, como las paredes de piedra, el metal o el agua. Y si todo esto falla, bien porque tu casa es demasiado grande, bien porque hay materiales opacos que no puedes evitar, siempre podrás recurrir a un aparato extensor de la señal wifi. Estos dispositivos, también llamados PLC, transmiten la señal de la conexión a internet a través del cableado del hogar, de manera que amplifican la cobertura de una habitación a otra fácilmente. Otro método para amplificar la señal son los repetidores wifi, que captan la red y la extienden, y además son un poco más económicos que los PLC.

Coloca correctamente las antenas de tu router

La mayoría de los router vienen con unas antenas pequeñitas y no demasiado firmes que solemos colocar instintivamente hacia arriba en el momento de la instalación, sin tomar medidas adicionales. La emisión de ondas de un router no forma un círculo concéntrico, sino una especie de círculo achatado, como expandido, de tal manera que la señal se extiende mejor en horizontal que en vertical. Por este motivo, colocar las antenas del router completamente erguidas puede ser una medida correcta para amplificar la señal si habitamos en una casa de una sola planta.

Sin embargo, si vivimos en una casa de varias plantas, lo más recomendable es colocar una de las antenas en posición horizontal y la otra en posición vertical, formando entre las dos un ángulo de 90 grados. Así la señal se maximizará y se desviará en todas direcciones, mejorando la conexión de los distintos dispositivos desde cualquier parte de la casa.

Elige bien el tipo de wifi que necesitas

Si tienes un router que presenta dos bandas, conviene que sepas cuándo conectar tus dispositivos a la banda de 2,4 GHz y cuándo conectarlos a la banda de 5 GHz. La primera suele tener más interferencias, lo que ralentiza la conexión, y menos canales, lo que supone menos espacio para todos los dispositivos que quieras conectar; pero sin embargo tiene mayor alcance. En cambio, la red de 5 GHz presenta menos interferencias, pues se utiliza menos, es más ágil y veloz, y presenta más canales para compartir entre los distintos dispositivos; sin embargo, tiene más problemas para extender su rango, y se ve afectada por obstáculos como paredes, muebles altos, etc.

Conociendo sus características, puedes decidir qué dispositivitos conectar a cada red. La red de 5 GHz puede resultar útil para dispositivos donde prima la velocidad, pero que estén situados cerca del router, como ordenadores, televisores, etc; y la red de 2,4 GHz es ideal para conectar aquellos dispositivos que necesitan cobertura en toda la casa, como móviles o tablets, por ejemplo.

Si todo esto no funciona, cambia de canal

Como si se tratara de los carriles de una carretera, la red wifi puede viajar a través de 13 canales distintos. Si vives en un edificio con varios vecinos, puede que haya varios routers transmitiendo por el mismo canal que el tuyo, y que este esté demasiado saturado.

Por regla general, tu router vendrá configurado para seleccionar de manera automática los canales menos saturados, pero este sistema no siempre funciona. Para solucionar esta situación, podrás recurrir a alguna aplicación gratuita que te permita analizar en minutos la saturación de los distintos canales a tu alrededor. Una vez sepas qué canales están libres, podrás entrar en la página de administración de tu router y cambiar los valores básicos para escoger el canal que has analizado.