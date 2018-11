WhatsApp puede cancelar tu cuenta por mentir

Según la OCU el 88% de los usuarios acepta los términos y condiciones en internet sin leerlos. Y la letra pequeña esconde curiosidades como la de que si miente por WhatsApp podrían cancelarle la cuenta; que hay que tener 14 años para jugar a Clash Royale; que si le despiden del trabajo pueden llegar a devolverle el importe de la entrada del espectáculo que ha comprado; que los albaneses, los islandeses o los pakistaníes no pueden disfrutar de la música de iTunes Store; o que Nike puede cancelarle su cuenta de su club de running por lanzar rumores de la compañía.

«Estamos acostumbrados a aceptar las condiciones de servicio de las empresas sin ser conscientes de que suscribimos un contrato, del que no solemos guardar copia y que regula nuestras obligaciones y derechos a la hora de usar el servicio o exigir compensaciones», explica Fernando Ruiz-Beato, socio de RB Ruiz Beato Abogados.

Una de las cláusulas ocultas en la aplicación más usada en España es: un uso «(c) impliquen la publicación de falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas; (d) se hagan pasar por otra persona». Quebrantar este apartado podría provocar la cancelación de la cuenta.

Whatsapp, como muchas otras redes, prohíbe su uso a menores de edad. En el caso de la app de mensajería instantánea, la edad mínima para su uso son los 16 años «si se vive en Europa».

También la edad es un requisito básico para acceder a uno de los juegos más populares entre los adolescentes. Supercell el desarrollador del popular juego Clash Royale pide que para suscribirse a sus servicios garantice «tener, al menos, 14 años de edad» y que «si tiene entre 14 y 18 años, garantiza que su tutor legal ha revisado y aceptado las presentes».

Algo que seguramente no haya hecho el 99% de los padres a quienes la compañía les hace responsables: «restringirá el uso por parte de menores y no permitirá el acceso a niños menores de 14 años. Acepta la plena responsabilidad por cualquier uso no autorizado del Servicio por parte de menores. Será responsable de cualquier uso de su tarjeta de crédito u otro instrumento de pago (por ejemplo paypal) por parte de menores».