Los novelistas clásicos se hacen instagramers

La Biblioteca Pública de Nueva York lleva a Instagram los clásicos literarios J. A. G. Madrid Jueves, 23 agosto 2018, 18:00

Cuatro de cada diez españoles no lee nunca o casi nunca, según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2017 publicado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

El 35,1% de los que no leen, según estos datos, es «porque o no le interesa o no le gusta», una cifra que aumenta hasta el 49,4% para los lectores de entre 25 y 34 años. La guerra por inculcar hábitos de lectura a los más jóvenes se traslada a las redes sociales.

Esta es la batalla que ha empezado la Biblioteca Pública de Nueva York (Estados Unidos). El organismo público norteamericano ha cogido novelas clásicas y las ha transformado en historias animadas en Instagram.

La red social cuenta un 37% de jóvenes entre 16 y 24 años entre sus usuarios y a través de Insta Novels, la comunidad de Instagram puede acceder a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll.

Una historia clásica adaptada a las famosas stories de Instagram. Las aventuras de Alicia están incluidas en la totalidad y además se han ampliado a fragmentos de animación e ilustraciones modernas de Magoz.

Esta es la primera aventura de la Biblioteca Pública de Nueva York en Instagram. Desde esta semana, los usuarios de la plataforma del universo de Mark Zuckerberg ya pueden leer por fragmentos una parte de Alicia en el país de las maravilla. En las próximas semanas, la biblioteca ya ha anunciado la disposición de la segunda parte de la novela de Lewis Carroll, El papel amarillo de Charlotte Perkins y La metamorfosis deFranz Kafka.