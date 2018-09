«Twitter no opera en base a una ideología política», afirma su presidente ejecutivo El presdiente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey. / Reuters Representantes de la red social de 'microblogging' y de Facebook testifican frente al Senado de EE UU y aseguran que están «en contra de las cuentas falsas» COLPISA/AFP Miércoles, 5 septiembre 2018, 19:24

La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, aseguró hoy al Senado de EE UU que el gigante tecnológico está «en guerra» contra las cuentas falsas, mientras que el director general de Twitter, Jack Dorsey, afirmó que su compañía identifica unos 10 millones de ellas a la semana.

En una audiencia en el comité de Inteligencia de la Cámara alta, ambos directivos comparecieron para explicar qué medidas están tomando para evitar la interferencia de actores externos en la política estadounidense, especialmente de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

En su primera aparición ante el Congreso, Sandberg confesó que la respuesta de Facebook a la campaña de desinformación rusa, confirmada por los servicios de inteligencia estadounidenses, fue demasiado lenta. «Fuimos demasiado lentos para detectar esto y demasiado lentos para actuar», dijo el Sandberg en su declaración de apertura. «Eso es culpa nuestra. Esta interferencia fue completamente inaceptable, violó los valores de nuestra empresa y del país que amamos», reiteró.

Sandberg destacó los intensos esfuerzos de seguridad que la red social ha lanzado desde las elecciones presidenciales de 2016, asegurando que Facebook está decidido a combatir cualquier intento futuro de interferencia. Señaló que la prioridad de Facebook es detectar y cerrar cuentas falsas y también hizo hincapié en los esfuerzos de la compañía para combatir las noticias falsas y aumentar la transparencia en la publicidad. «Estos pasos no detendrán a todos los que intenten jugar con el sistema, pero lo harán mucho más difícil», dijo Sandberg.

La directora de operaciones de Facebook insistió ante los senadores en que su empresa despeña «un papel positivo en la democracia» y aseguró que hace todo lo posible para «proteger» la red social, aumentando los sistemas de seguridad y de verificación, con un equipo de unas 20.000 personas.

«Twitter no opera en base a una ideología política»

El director ejecutivo de Twitter también reconoció la importancia de abordar este asunto en su testimonio de apertura. «Soy una persona de pocas palabras y normalmente tímida, pero me doy cuenta de la importancia de hablar ahora», afirmó Dorsey al comienzo de sus comentarios. «Si no encontramos soluciones a los problemas que estamos viendo, perdemos nuestro negocio», dijo el directivo.

No obstante, Dorsey insistió en que su empresa no puede imponer a los usuarios cómo manejar la red social, mientras Twitter trata de encontrar la forma de frenar la manipulación con fines políticos en su plataforma. «Twitter no opera en base a una ideología política», ha afirmado Dorsey, y explicó que la plataforma estaba «poco preparada» para la manipulación de las redes sociales. «Twitter no utiliza ideología política en la forma en la que toma las decisiones, ya sea en relación con la clasificación del contenido de nuestro servicio o en cómo aplicamos nuestras normas».

La declaración de Dorsey se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a los gigantes de la tecnología de «censura» y de suprimir las opiniones conservadoras. «No estamos orgullosos de cómo el intercambio libre y abierto ha sido manipulado y utilizado para distraer y dividir a las personas y a nuestra nación», afirmó a los senadores. «Nos hemos encontrado poco preparados y mal equipados para la inmensidad de problemas que hemos reconocido», dijo.

Dorsey compareció ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre las acusaciones de injerencia extranjera en las campañas electorales mediante las redes sociales y afirmó que la plataforma estaba pensada para ser como una «plaza pública» pero que no fue capaz de manejar los «abusos, el acoso, los ejércitos de 'trolls', la propaganda de los bots (cuentas automáticas)».

Las declaraciones de ambos directivos llegan después de meses de investigaciones sobre el uso de miles de cuentas falsas, ante todo vinculadas a Rusia, en ambas redes sociales para interferir en el devenir político del país y de otras naciones alrededor del mundo.