LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

Países como Polonia, Eslovaquia y Hungría se muestran reticentes por el impacto que esta medida pueda tener en la industria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

Los equipos negociadores de los Veintisiete han estado toda la noche en vela para acordar una posición común de cara a la cumbre del clima ... que se celebrará la semana que viene en Belém (Brasil). Finalmente se ha logrado un consenso político para que la Unión Europea reduzca sus emisiones un 90% para 2040 respecto a los niveles de contaminación de 1990, pero incluyendo medidas de flexibilidad para los Estados miembros, algo que ha acabado convenciendo a los países más reticentes a fijar este objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  5. 5 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  6. 6 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  7. 7 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  8. 8 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  9. 9 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad