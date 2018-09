Trump brinda con calimocho en la Asamblea de la ONU Brindis con calimocho de Donald Trump. / L.R. El presidente de los Estados Unidos optó por esta bebida, mientras el resto de líderes apostaban por el vino LA RIOJA Logroño Jueves, 27 septiembre 2018, 20:30

Donald Trumpo no deja de sorprendernos. Cada acto público al que acude el presidente de los Estados Unidos es noticia, no solo por lo que dice, sino también por lo que hace. El pasado miércoles logró superarse a sí mismo en la cena que se celebraba en la Asamblea de la ONU. Trump tuvo la feliz idea, mientras el resto de líderes levantaban sus copas de vino, de pedir una coca-cola light y hacerse un calimocho. La decisión ha llamado mucho la atención, ya que no se conocía la afición del mandatario estadounidense por esta bebida.

No ha sido la única anécdota del presidente en el pleno de la Asamblea General de la ONU, también ha animado al Ejército venezolano a dar un golpe de Estado y de abrir la puerta a una posible reunión con Maduro. «No estaba en mis planes pero si puedo ayudar para eso estoy aquí», ha dicho.

Del mismo modo, también ha podido oír al pleno de la Asamblea reírse por sus exageraciones. «En menos de dos años, mi Administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de EE UU», proclamó ante la risa de las delegaciones. «No se reían de mí, se reían conmigo», explicó Trump en pleno esperpento.