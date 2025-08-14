LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España ICAL

Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León

El alcalde de Boca de Huérgano informaba de que habían salido a rescatar su ganado del fuego, lo cual habría llevado a que se quedasen incomunicados «debido a la falta de cobertura en la zona»

C. P. S.

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:40

Tres ganaderos han estado durante aproximadamente una hora en paradero desaparecido en Boca de Huérgano, en León, después de salir a rescatar a su ganado ante el avance de un incendio que ya se encuentra «a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas». Según confirmaba el alcalde del municipio, Óscar Fernández, «no se ha podido contactar con ellos debido a la falta de cobertura en la zona» , lo que mantenía en vilo a familiares y vecinos. El fuego, avivado por el fuerte viento, se está propagando rápidamente y amenaza a varias explotaciones.

Pero estos tres ganaderos han logrado tener un final feliz. Fernández informaba, sobre las 19.20 horas, una hora después de que anunciase su desaparición, que, en realidad, «eran siete los ganaderos que habían salido a rescatar a su ganado y se encontraban en paradero desconocido». Todos ellos han sido localizados «en buen estado» y a salvo. Se encuentran a esta hora refugiados en la zona de la Laguna, en la falda del pico Peñaprieta, en la vertiente palentina, cerca de Cardaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  2. 2

    Una mancha en medio de la piscina
  3. 3 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  4. 4 Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco
  5. 5 Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
  6. 6

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  7. 7 La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
  8. 8

    Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro
  9. 9 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  10. 10 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León

Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León