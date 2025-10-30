LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Pérez, de espaldas, habla con Lucía Álvarez, la pequeña curada de leucemia gracias a la nueva terapia, junto a su padre. EFE

Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia

La Fundación Cris contra el cáncer presenta en el hospital de La Paz de Madrid los esperanzadores resultados de aplicar células CAR-T en tándem a pacientes con recaída y sin alternativa terapéutica

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:59

Comenta

Lucía Álvarez fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica tipo B, el cáncer infantil más común, a los 17 meses de nacer. Ahora, con quince años, ... esta gaditana dice tener por primera vez la sensación de estar curada. «Ahora sí». Tras pasar toda su infancia probando distintos tratamientos que dejaban de ser eficaces al año, y tras un peregrinaje junto a su familia por cuatro hospitales españoles, de Cádiz a Madrid, pasando por Barcelona y Valencia, ahora es cuando dice sentirse «genial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  3. 3

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  4. 4

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  5. 5 Familia Martínez Zabala, ¿dispuesta a vender Faustino?
  6. 6 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  7. 7

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  8. 8 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  9. 9 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  10. 10

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia

Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia