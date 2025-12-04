'Six', la revista que cuenta las historias «que nos han hurtado» La sala Joy Eslava de Madrid acogió la presentación de esta publicación que salta al ámbito nacional y cuenta la realidad desde la perspectiva LGTBI con un primer número dedicado a Karla Sofía Gascón

De izquierda a derecha, Ana Delgado, directora financiera de ABC, Manuel Mirat, CEO del grupo; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Juventud, Sira Rego, el director general Editorial de Vocento, Fernando Belzunce, y el director de la revista 'Six', Iván Gelibter.

'Six' se hace grande. La revista dedicada al colectivo LGTBIQ+, que nació junto a diario 'Sur', asalta la capital española y lo hace con un número protagonizado por la actriz Karla Sofía Gascón, que no solo es portada sino que concede una entrevista de diez páginas. Nominada al Oscar por su trabajo en 'Emilia Pérez', la intérprete amadrinó ayer la presentación de este especial de invierno de una publicación que nació en Málaga para contar «todas las historias que siempre nos han hurtado», según reivindicó su director Iván Gelibter.

La sala Joy Eslava, en el corazón de Madrid y a pocos metros de la Puerta del Sol, fue el escenario de un evento que contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; su homóloga de Juventud e Infancia, Sira Rego, así como las finalistas de 'Drag Race', Satín Greco, Margarita Kalifata, Laca Udilla y Nix, en el que se repasó el origen de 'Six', un suplemento que acabó convertido en revista en 2018 y creció hasta contar con su propia página web.

Su nombre hace referencia a los seis colores de la bandera arcoíris del colectivo, pero 'Six' es también «una forma de contar cosas desde la perspectiva LGTBI, pero no solo para las personas del colectivo, sino para cualquier tipo de lector», ahondó Gelitber durante la presentación.

En este sentido, el máximo responsable de la publicación hizo hincapié en una de las grandes fortalezas de Vocento, su capilaridad. «Estamos prácticamente en toda España y eso nos permite contar historias que no solo ocurren en Madrid, sino en cualquier punto del territorio. De hecho una de las cosas que más nos enorgullecen es precisamente que 'Six' parte de una región y va a lo nacional», celebró, también arropado por la presencia del CEO del grupo editorial, Manuel Mirat, su director general editorial, Fernando Belzunce, así como por otros directivos implicados en el proyecto, tales como Ana Delgado, directora general de ABC, Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general comercial; Emma Tavila, directora general de asesoría jurídica; Fátima Rodríguez Suárez, directora general financiera, e Íñigo Iribarnegaray Olaso, director General de Nuevos Negocios. El director de Sur, Manolo Castillo, y el subdirector del diario, Javier Recio, acompañaron a todo el equipo en esta noche señalada.

Ampliar Karla Sofía Gascón, junto al director de 'Six', Iván Gelibter. José Ramón Ladra

La estrella invitada

La presencia de Karla Sofía Gascón en el escenario de la Joy Eslava, guapísima y con capucha -«parece que vengo de 'Star Wars', me falta la espada láser», llegó a decir-, fue la guinda al pastel de la presentación. «Ha sido una buena estrategia. Si llegáis a saber quién salía en la portada, igual no hubierais venido ni la mitad», dijo divertida ante un público que no dejó de aplaudirla y vitorearla.

Gascón aprovechó su intervención para cargar contra quienes trataron de torpedear su candidatura a los Oscar: «Me dejaron sin voz. No podía hablar porque ya se me había crucificado». E hizo una petición a los medios de comunicación. «Quiero pediros un favor y es que dejen de asociar mi nombre a acosadores, violadores y delincuentes. Se inventaron una controversia absurda de algo que yo no soy. Me han llegado a tachar de racista, misógina, homófoba y transfóbica, cuando lo que he hecho toda la vida es luchar contra las dictaduras, contra la gente que nos quiere quitar nuestros derechos y contra quienes quieren someter a las mujeres. Os pido por favor que no creáis más tontunas. Creo que poco a poco la verdad esta saliendo a la luz y que en 'Six' encontraréis algunas de esas verdades».

Lo corroboró Gelibter, que confesó que la actriz había sido «extremadamente generosa» en una entrevista que luce en portada con el título 'Una leyenda imperfecta: Karla Sofá Gascón, ni el icono de un colectivo ni la villana de los reaccionarios'. «Yo creo que aquí todos somos imperfectos, pero no todos podremos ser una leyenda como Karla Sofía Gascón», la despidió el director de la publicación.

Minutos antes el escenario de la Joy Eslava acogía un coloquio con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; el director de Apoyo Positivo, Jorge Garrido; la divulgadora y activista LGTBIQA+ Estupenda Márquez; la drag queen Pink Chadora, el director de comunicación de FCC, David García Núñez, y la alcaldesa de la localidad malagueña de Torremolinos, Margarita del Cid.

Ampliar La presentación de la nueva etapa de la revista estuvo muy arropada por el público, convocado en la sala Joy Eslava de Madrid. José Ramón Ladra

Necesaria para la sociedad

Dijo la ministra que 'Six' es «fundamental» para el periodismo y para nuestra sociedad. «La foto fija no es buena. Según una encuesta los niños, niñas y niñes LGTBI son especialmente vulnerables en el marco de las violencias. Lo que tenemos que hacer es legislar y hacer acompañamiento legislativo que garantice y blinde los derechos de la infancia para que cada niño pueda ser y crecer libremente», explicó Rego, que ensalzó la labor periodística como un elemento fundamental a la hora de cambiar los marcos culturales: «Necesitamos más referentes diversos y diversas para toda la sociedad. Tenemos que trabajar colectivamente en crear referentes, dar información fiable y hacer un proceso de acompañamiento».

La drag queen Pink Chadora tuvo que subir a escena con un micrófono de mano porque el pelo impedía la diadema. No le importó. «Parece que me voy a arrancar a cantar», bromeaba. «Siempre defiendo el drag, porque la ministra se ha travestido para venir aquí, el señor banquero se traviste para ir al banco y la señora que trabaja en el Mercadona, también. Yo me pongo esta fachada y esta máscara para hacer a la gente feliz», dijo. Y fue más allá: «Antes nosotras copiábamos a las folclóricas y ahora las folclóricas nos copian a nosotras».

Por su parte, la alcaldesa de Torremolinos aseguró que la ciudad «no sería igual sin el colectivo y el colectivo no sería igual sin Torremolinos. Nos ha enriquecido, es una de nuestras fortalezas, nos ha hecho ser una ciudad que abraza siempre la diversidad y la libertad. Lo que nos diferencia es que cuando a alguien se le vulnera, nosotros no miramos hacia otro lado, lo combatimos siempre».

En este sentido, mostró su orgullo ante una publicación surgida en su localidad, que ha estado apoyada desde el primer número por el patrocinio la diputación provincial de Málaga y de la junta de Castilla-La Mancha. «Me gustaría que esa pequeña contribución que hace nuestra ciudad consiga un país mejor», concluyó.