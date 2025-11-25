«Me he sentido en familia. He podido hablar y expresar mis problemas»

La Rioja Martes, 25 de noviembre 2025, 10:23 Compartir

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, la Fundación 'la Caixa' refuerza su compromiso con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La lucha contra la pobreza infantil es una de las líneas de acción prioritarias de la entidad, que invertirá más de 4.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar la transformación social.

Isabel –nombre ficticio– ha podido afrontar las dificultades económicas y educativas de sus hijos, de 11, 14 y 16 años, gracias al respaldo que presta el programa CaixaProinfancia, de la mano de Cruz Roja en Logroño. Este proyecto, que ha recibido el impulso de Fundación 'la Caixa' a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, busca el desarrollo integral de los niños y adolescentes vulnerables.

Su situación no era fácil. No domina el idioma –ella y su hija mayor nacieron en Pakistán–, está divorciada y vive sola con sus retoños en la capital riojana desde hace 10 años. Pero todo cambió en cuanto conoció la citada iniciativa. «Dos trabajadoras de Cruz Roja me explicaron los servicios que ofrecían tanto para mis hijos como para mí y desde entonces, siempre han estado muy pendientes de nosotros».

El cuidado y el acompañamiento que les brindan desde las distintas entidades es fundamental. «Desde la Fundación 'la Caixa' nos han prestado apoyo escolar, que ha sido muy importante para mis hijos, porque les han ayudado con los deberes y con la compra de materiales para el colegio», resalta. Una asistencia que, sobre todo, le sirvió para afrontar posibles imprevistos. «Me ayudaron a comprar unas gafas a mi hija cuando se le rompieron».

En su caso, también ha podido recibir asistencia. «Como madre sola a cargo del cuidado y la educación de mis hijos, he necesitado orientación y apoyo en las diferentes etapas en las que se encuentran. Desde el servicio me han ofrecido un espacio donde poder hablar de las dificultades que he tenido en algunos momentos y me he sentido en familia, tranquila para expresar mis problemas. Aunque no hablo bien español, siempre me he sentido escuchada y me han sabido explicar las cosas de forma que pudiera comprenderlas».

En alguna ocasión, se ha planteado cambiar de residencia, pero «no lo hago porque siento que me alejaría del servicio que recibo, que es muy importante para mí y para mi familia. Durante todo este tiempo nos han atendido muy bien, mis hijos salen muy contentos al terminar las clases de apoyo escolar y todo eso me hace sentir bien».

Más que un taller

El respaldo que presta el programa «va más allá de una simple sesión de apoyo escolar, de un taller para familias o de un campamento de verano», asegura Micaela Martínez, psicóloga de Criando en Positivo y coordinadora de la red del programa CaixaProinfancia en Logroño.

La iniciativa, resalta, «permite crear espacios seguros, en los que los niños y las familias sientan la libertad y la confianza de expresar sus necesidades y preocupaciones». En ellos, «saben que van a ser escuchados, tenidos en cuenta, y además, cuenta con la coordinación de diferentes agentes que posibilitan una actuación integral y efectiva».

En el caso de la citada familia monoparental, que toma parte en esta iniciativa desde hace siete cursos, «su participación ha supuesto una mejora en el rendimiento académico de sus hijos y la adquisición de técnicas de estudio, un aumento de sus competencias básicas y un mayor desarrollo de las relaciones sociales». Además, «el trabajo sistémico con la familia ha permitido mejorar la comunicación y el afecto familiar, además de incrementar su bienestar percibido».

Seguimiento individual

El modelo que se lleva a cabo a través de la citada iniciativa «es de atención integral y sistémica que sitúa al niño o niña en el centro de la acción, teniendo en cuenta su entorno familiar y social». En él, «mediante una coordinación territorial entre los agentes implicados en la red –como Servicios Sociales, centros educativos y de salud y entidades sociales–, se interviene en cada caso de forma personalizada, a través de planes de trabajo individualizados, con un seguimiento constante». Todo un programa que engloba acciones de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, además de talleres de respaldo educativo familiar, atención psicoterapéutica personal y familiar y ayudas materiales, que el pasado año atendió en La Rioja a más de 150 niños y adolescentes.