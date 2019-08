Localizan el primer posible caso de listeriosis de un extranjero contagiado en España

Un perro «altamente sospechoso»

La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha informado del caso de un perro «altamente sospechoso» de haber contraído la listeriosis relacionada con el brote que ha provocado la alerta sanitaria.

Según los veterinarios, los dueños decidieron acudir al centro sanitario tras detectar 'síntomas digestivos' en el animal, un galgo de 10 años, después de ingerir carne contaminada.

«Es probable que sean más y que no todos sean detectados, dada la dificultad con la que nos encontramos para la recogida de las muestras y el procesamiento en los laboratorios clínicos veterinarios que no ofrecen pruebas diagnósticas más allá de cultivos bacterianos en muestras fecales. No disponemos de pruebas serológicas que nos faciliten hacer diagnósticos más precisos y tampoco de protocolos oficiales de actuación ante un caso sospechoso. Además, todos los costes de diagnóstico y tratamiento deben ser soportados por los propietarios (gravados con un IVA igual al de los productos de lujo) y no por las autoridades sanitarias, hechos que nos dificultan aún más la tarea», ha señalado la presidenta de CEVE, Delia Saleno.

«Este caso, y tras conocer que el animal consumió carne contaminada en la misma fecha que la familia, no va a poder confirmarse laboratorialmente». Se solucionará de forma privada y ambulatoria con tratamiento sintomático y sin intervención de las autoridades sanitarias», ha añadido Saleno.

CEVE no entiende que en la alerta sanitariano se incluyeran advertencias sobre los riesgos que conlleva el consumo del alimento contaminado por parte de los animales de compañía. «Se ha hecho evidente el problema que supone contar con una sanidad humana y una sanidad veterinaria diferenciadas y dependientes de ministerios y consejerías diferentes, cuando existen más de 200 enfermedades infecciosas que los humanos y animales comparten», ha concluido.