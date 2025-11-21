La rehabilitación pulmonar para EPOC gana terreno como aliada clave para mejorar la vida de los pacientes El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja dedica su videoconsejo de noviembre a los beneficios de la Fisioterapia en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja dedica su videoconsejo de noviembre a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una dolencia que afecta a más de tres millones de personas en España, y que merma la capacidad respiratoria del paciente, con el consiguiente impacto en su calidad de vida y autonomía.

Esta enfermedad pulmonar inflamatoria crónica obstruye el flujo de aire en los pulmones y se presenta con síntomas que van desde la disnea, o dificultad para respirar, hasta la tos crónica, provocando, además, debilidad y alteraciones nutricionales y emocionales en el paciente. Se trata de una patología compleja que compromete la calidad de vida de las personas con EPOC, porque dificulta las tareas cotidianas y, en fases avanzadas, requiere de soporte con oxigenoterapia.

La EPOC es un desafío no sólo para las personas afectadas, que deben convivir con una dolencia limitante e incluso incapacitante, sino también para los sistemas sanitarios, ya que los pacientes presentan predisposición a otras dolencias, como las enfermedades cardiovasculares, y una elevada tasa de ingresos hospitalarios. Un simple catarro se puede complicar en estos casos, lo que requiere extremar las precauciones.

De hecho, las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en España, detrás del cáncer y de las patologías del sistema circulatorio, según datos del Ministerio de Sanidad, y se considera a la EPOC la cuarta causa de muerte a nivel mundial.

Beneficios del tratamiento fisioterápico

Aunque la EPOC no tiene cura, la Fisioterapia para las personas afectadas tiene evidencia científica y presenta beneficios tangibles, como reducción de la disnea o la mejora en las capacidades físicas. En combinación con hábitos de vida saludables, la eliminación del tabaco, el autocuidado y el apoyo de oxigenoterapia o de ventilación no invasiva en los casos en que proceda, fisioterapia respiratoria se convierte en un enfoque terapéutico fundamental para el abordaje de esta dolencia.

Una EPOC grave o muy grave puede llevar a una hospitalización y requerir cirugía. En cambio, al utilizar un programa de Fisioterapia Respiratoria en este tipo de pacientes se observa una reducción de la disnea (sensación de falta de aire), mejora en la capacidad de ejercicio y de la calidad de vida.

Esto generaría un impacto positivo en el Sistema de Salud, reduciendo el número de exacerbaciones un 44% y disminuyendo el número de hospitalizaciones en un 63%.

Nuestra recomendación es que el paciente con EPOC realice una valoración individual con un fisioterapeuta para configurar un programa de ejercicio terapéutico personalizado y enfocado al control respiratorio y el fortalecimiento de la musculatura periférica a través de actividades aeróbicas, de flexibilización y de relajación

El enfoque multidisciplinar de la EPOC, combinando tratamiento farmacológico, soporte respiratorio y fisioterapia respiratoria, puede ofrecer beneficios a los pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Videoconsejos

Es una campaña que además del Colegio de La Rioja lo conforman los Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de Galicia, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha.

Los Videoconsejos tienen como objetivo prevenir las lesiones provocadas por los malos hábitos a través de una serie de cortos de animación a través de distintos soportes, entre ellos las redes sociales y los medios de comunicación.

Sobre el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja es una organización que representa a 456 fisioterapeutas. Desde su constitución en 2004 se ha trabajado para salvaguardar los principios deontológicos y ético-sociales de la fisioterapia, así como para promocionar a nivel científico, cultural, económico y social a los colegiados. El compromiso con la sociedad ha estado muy presente en la actividad del Colegio y se ha visto reflejado en numerosas iniciativas de defensa y promoción de la salud y el bienestar de los ciudadanos riojanos, en colaboración con los poderes públicos.