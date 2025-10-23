Recuperar el cuerpo tras el cáncer: cómo la fisioterapia oncológica ayuda a devolver la fuerza, confianza y calidad de vida El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja dedica su nuevo videoconsejo a los beneficios de la fisioterapia oncológica, que van desde lo físico hasta lo emocional

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja dedica su videoconsejo de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama (19 de octubre), a concienciar a profesionales sanitarios y a pacientes sobre los beneficios de la fisioterapia oncológica. Una especialidad que se enfoca en la preparación, mantenimiento y recuperación de la capacidad física de los pacientes de cáncer en las diferentes fases de su enfermedad.

Cada año se diagnostican en España cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer en personas de todas las edades y condiciones. Pacientes que, en muchas ocasiones, deben someterse a largos tratamientos de quimioterapia y/o radioterapia que tienen un impacto directo en su calidad de vida. Los tratamientos contra el cáncer suelen durar varios meses, en el mejor de los casos, y tienen efectos secundarios que también deben ser prevenidos y tratados por fisioterapeutas, ya que muchos de ellos impactan en las capacidades físicas del paciente.

Cómo ayuda la fisioterapia oncológica

Los fisioterapeutas riojanos han recopilado en el videoconsejo algunos de los efectos secundarios y complicaciones más habituales para explicar a los pacientes con cáncer cómo pueden ayudarlos:

Fatiga: es uno de los efectos más frecuentes de los tratamientos oncológicos y puede prolongarse en el tiempo, dificultando al paciente realizar sus actividades cotidianas. Los fisioterapeutas pueden pautar ejercicios personalizados para reducir el cansancio, aumentar la energía y mejorar la calidad del sueño.

Dolor: los pacientes con cáncer pueden sufrir dolores tanto derivados de su enfermedad como de las cirugías a las que deban someterse o de los tratamientos en curso. La fisioterapia oncológica trabaja para mejorar la convivencia del paciente con el dolor, aumentar su movilidad y reducir la necesidad de recurrir a analgésicos siempre que sea posible.

Linfedema: es una de las complicaciones que pueden sufrir las mujeres operadas de cáncer de mama, y se caracteriza por la hinchazón de las extremidades superiores. Puede ser especialmente dolorosa e incapacitante a nivel de movilidad del brazo, por lo que la fisioterapia, en estos casos, es parte esencial de su abordaje. Con ejercicios específicos y técnicas de drenaje linfático manual los fisioterapeutas pueden tratar el linfedema y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Debilidad muscular: a través de ejercicios de fuerza, los fisioterapeutas pueden ayudar al paciente a mejorar su tono muscular, a menudo afectado por el efecto de los tratamientos, los periodos en cama o la necesidad de inmovilización tras una cirugía.

Neuropatía Periférica: se trata de un efecto frecuente en algunos pacientes de cáncer, y se caracteriza por una sensación de hormigueo y debilidad en algunas zonas del cuerpo, especialmente en manos, dedos y pies. Puede interferir en la calidad de vida del paciente porque a menudo repercute en el equilibrio, la motricidad, la marcha o la capacidad para manipular objetos.

Ansiedad y depresión: afrontar un diagnóstico de cáncer es uno de los momentos más duros en la vida de cualquier persona. La incertidumbre, el miedo a sensaciones y situaciones desconocidas, y las dificultades físicas derivadas del propio proceso son caldo de cultivo para generar situaciones de ansiedad y depresión en pacientes y en sus familiares directos. Por eso, la fisioterapia, a través de la actividad física pautada, puede ayudar a que el paciente se evada temporalmente de su enfermedad, participe en actividades grupales que beneficien a su vida social y libere endorfinas que mejoren su estado de ánimo general.

Los fisioterapeutas riojanos recuerdan la importancia de la fisioterapia oncológica preventiva, así como de integrar la fisioterapia en el abordaje del cáncer como parte de un enfoque multidisciplinar que tenga en cuenta las necesidades físicas y psicológicas del paciente. La fisioterapia oncológica debe formar parte integral del tratamiento para el cáncer desde el mismo momento del diagnóstico, ya que debe planificarse antes de someterse a cirugías o comenzar los tratamientos para preparar el cuerpo del paciente, y debe acompañarlo durante todo el proceso adaptándose a cada momento para responder a las necesidades que puedan surgir.

Los fisioterapeutas especializados en cáncer disponen de un arsenal de opciones que van desde el ejercicio terapéutico hasta las terapias manuales o la electroterapia para pautar a cada paciente el tratamiento más eficaz en cada caso y contribuir a que mejore su capacidad funcional y calidad de vida antes, durante y después de la enfermedad, como recuerdan también en el videoconsejo.

