Un riojano, el hombre más guapo de España Abel Villamor, natural de San Vicente de la Sonsierra, representará al país en Mister Global 2026

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:48

Abel Villamor, natural de San Vicente de la Sonsierra y actual Míster RNB La Rioja 2025, ha sido proclamado Míster RNB España 2025, obteniendo así el título de hombre más guapo de España.

Gracias a esta victoria, Abel será el encargado de representar a España en el certamen internacional Mister Global 2026, que tendrá lugar en Tailandia, uno de los escenarios más destacados del mundo en materia de belleza y proyección internacional.

Este reconocimiento supone un acontecimiento histórico para La Rioja, ya que es la primera vez que un riojano logra la máxima distinción nacional dentro de la franquicia RNB España, situándolo como un referente nacional por su elegancia, talento y preparación.

«Ver cómo uno de nuestros candidatos alcanza la cima nacional es algo indescriptible. Es el resultado de mucho trabajo, ilusión y pasión por lo que hacemos. Hoy La Rioja puede decir con orgullo que tiene a su primer míster que representará a España en Tailandia, y sabemos que Abel dejará el nombre de nuestra tierra en lo más alto«, explica Darwin Omaña, Director de RNB La Rioja.

Con la mirada puesta en el certamen internacional, España podría lograr una segunda victoria consecutiva en Mister Global, reforzando su posición como una potencia mundial en concursos de belleza masculina.