LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reyes Mate, en la Residencia de Estudiantes, donde tuvo lugar la entrevista. Virginia Carrasco

Reyes Mate | Filósofo

«No resolveremos el problema de la inmigración pensando en nuestros intereses»

La entrevista ·

«Los Estados se han construido sobre las víctimas», advierte el filósofo que más ha estudiado la memoria y el olvido

César Coca

César Coca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Reyes Mate (Pedrajas de San Esteban, Valladolidad, 1942) es Doctor en Filosofía por las universidades de Münster y Autónoma de Madrid y profesor en el ... Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad que impulsó y de la que fue director entre 1990 y 1998. Promotor de distintos grupos de trabajo formados por investigadores de diferentes países, su trabajo se ha centrado en la memoria de las víctimas y el significado político y moral de la barbarie. Es Premio Nacional de Ensayo por 'La herencia del olvido'. Y de las víctimas, la memoria y la libertad habla en esta entrevista, que comienza con una sesión de fotos en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en concreto en el banco conocido como 'de Unamuno', porque el pensador vasco fue retratado allí mismo en 1932. «Unamuno es el ejemplo del intelectual que puede equivocarse, pero es libre», asegura. Justo lo que hoy echa en falta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  8. 8 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  9. 9

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
  10. 10 El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «No resolveremos el problema de la inmigración pensando en nuestros intereses»

«No resolveremos el problema de la inmigración pensando en nuestros intereses»