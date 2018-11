La DGT quiere quitar seis puntos por utilizar el móvil al volante Pere Navarro, director general de Tráfico. / EFE Pere Navarro considera que limitar a 30 km/h la velocidad en ciudad es «la mejor medida» para «calmar» la circulación EFE Madrid Jueves, 1 noviembre 2018, 13:34

Si algo preocupa al director general de Tráfico, Pere Navarro, es el uso del WhatsApp al volante y el exceso de velocidad en las carreteras convencionales, unas infracciones a las que quiere castigar más, con la retirada de hasta seis puntos en el primer caso y de dos puntos si se supera en 20 km/h el límite máximo de 90 en el segundo. Estas son algunas de las medidas que, según resalta Navarro en una entrevista con Efe, quiere poner en marcha Tráfico ante las «luces rojas» que llevan ya cuatro años encendidas en las cifras de la siniestralidad y que han dibujado una curva ascendente tras años de descensos consecutivos y notables.

«Como no podemos perder tiempo, porque no hay tiempo que perder», Navarro tiene sobre la mesa ya medidas «concretas, posibles, útiles y realizables», consciente de que ante lo que resta de legislatura, tiene que hacer en un año lo que normalmente se haría en cuatro.

Estas son algunas de esas medidas que el director de Tráfico quiere sacar adelante con el consenso, en muchas de ellas, de los grupos parlamentarios:

Velocidad

Seguramente, Tráfico recurrirá a la figura del Real Decreto para modificar el Reglamento de Circulación y unificar en los 90 km/h el límite máximo de velocidad en las carreteras convencionales, que tengan o no tengan arcén de 1,5 metros. «Tenemos un problema con la velocidad», por lo que la propuesta de la DGT pasa también por quitar puntos cuando se haya superado en 20 km/h ese límite en las convencionales. Hasta ahora, solo acarrea multa de 100 euros, pero no se detraen puntos. Solo se restan cuando se supera en 30 km/h y más.

Si la propuesta sale adelante, cuando el radar capte al conductor a 111 km/h ya se le sancionará con dos puntos, y así hasta seis a medida que aumente esa diferencia de velocidad. Aunque habrá que estudiarlo «tranquilamente», Navarro quiere aumentar el número de radares. Ahora tenemos 1.000. Francia, 4.000.

Teléfono móvil

«Algo habrá que hacer» porque el uso del teléfono móvil al volante y, sobre todo el WhatsApp, ya es la primera causa de los accidentes tras el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas. Navarro ya sabe qué hacer: aumentar la pérdida de puntos por esta infracción. En el proyecto se pasa de los dos actuales a seis, aunque tampoco disgustaría a la DGT que se quedara en cuatro.

Los vulnerables

Peatones, ciclistas y motoristas suman ya el 46% de los fallecidos de tráfico. Crear en las jefaturas provinciales unidades de vulnerables es otra de las prioridades.

En el caso de las motos, Navarro resalta cómo el comercio electrónico está creciendo a un 20 % anual y, por tanto, la flota de vehículos de dos ruedas de mensajería. Por ello, la DGT está en contacto con las empresas para mejorar la seguridad del colectivo. Pero también con los ayuntamientos, porque verán más motos en sus calles, «una realidad que hay que gestionar». «Están pasando muchas cosas», como que el ciclomotor eléctrico sea ya el vehículo más vendido, añade Navarro, que insinúa como una medida a debatir la obligatoriedad de que los motoristas lleven guantes.

Cinturón, casco y sillitas

Tráfico propone subir de tres a cuatro el número de puntos que se pierden por no llevar el cinturón de seguridad, el casco o las sillitas -los sistemas de retención infantil-. «Después de doce años -enfatiza Navarro-, el que no se pone el cinturón no es porque no lo sepa, es porque no le da la gana. Y lo mismo pasa con el casco». «No hay excusas».

Carné y formación

A Navarro le parece inconcebible que en España pueda obtenerse el carné de conducir sin una sola hora presencial de seguridad vial, cuando en el 70 % de los países europeos es obligatorio. Y por ahí va la propuesta de la DGT. Mientras, pretende que los profesores de autoescuela se formen en la educación reglada y, en concreto, en la Formación Profesional.

Navarro no se resigna a hacer realidad algo que lleva escuchando quince años: incluir la educación vial como asignatura obligatoria en la modalidad que sea. Es algo en lo que «todos estamos de acuerdo, pero pasa el tiempo y no se implementa», se lamenta. El director valora los cursos de conducción segura y, por eso, quiere premiar con dos puntos más para su carné a quienes los hagan y superen.

Calles a 30 km/h

Pere Navarro, asegura que la extensión del límite de 30 kilómetros por hora en las calles de una sola dirección «es la mejor medida» para «calmar» el tráfico urbano y para reducir las muertes en las ciudades. EL director de Tráfico se muestra entusiasmado con la «revolución silenciosa» de la movilidad urbana que avanza a pasos agigantados en ciudades como Barcelona o Madrid con planes que, opina, «van en la buena dirección».

Una semana lleva ya en vigor la ordenanza del Ayuntamiento de la capital por la que en el 85 % de las calles se tiene que circular a un máximo de 30 por hora en lugar de a 50. «Es de sentido común aplastante, porque a 50 te sale un niño y...», enfatiza Navarro, que augura que la medida tendrá su reflejo en la disminución de la siniestralidad.

También cree que Barcelona ha dado un paso adelante con la limitación de vehículos para actividades económicas o la regulación del uso de patinetes u otros aparatos eléctricos de uso turístico, aunque lamenta que «el ruido político no deje ni explicarlo ni discutirlo tranquilamente».

A juicio de Pere Navarro, el auge de la moto irá a más si los ayuntamientos tienen éxito en sus políticas de reducción de los coches. «Esta realidad habrá que gestionarla porque será muy importante», concluye.