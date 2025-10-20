El puzle de los 'días blancos': 24 días sin fallecidos en las carreteras españolas en 2025

Parecen pocos pero en realidad son muchos, porque son los días en los que nadie se ha dejado la vida en las carreteras españolas. 24 días con cero fallecidos, 24 días sin siniestros mortales en las vías interurbanas... un mensaje positivo que con demasiada frecuencia queda oculto por las cifras negras de las estadísticas de tráfico, donde la prevalencia son el número de muertos y heridos. «En los últimos balances se ha dado cada vez más relevancia a este tipo de días, pero apoyamos que se destaquen más; conviene analizar la mejor forma de profundizar en esta línea de comunicación», dice a este respecto Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Lamentablemente, todos los meses del calendario tienen días con fallecidos en carretera. Pero esto no significa que todos los días de cada mes haya víctimas mortales. Por eso, no solo debe ser noticia -por desgracia- cuando hay fallecidos. Debe serlo también cuando no los hay. Y es aquí donde se ven las dimensiones de los días blancos en los últimos años respecto a principios del siglo XXI A pesar del 'empate' con el año pasado, la buena noticia es que en lo que va de 2025 todos los meses han registrado al menos un día blanco. En 2024 hubo dos meses, julio y agosto, en los que cada día hubo que lamentar algún fallecido sobre el asfalto. Son los dos meses con más desplazamientos, dando más valor a los días blancos. En julio de 2025, con 48,5 millones, hubo hasta tres días sin muertos al volante. En agosto, con casi 52 millones de movimientos (un 2,8% más respecto a los registrados en el mismo mes del año anterior), hubo uno. En lo que llevamos de año, febrero es el mes con más días blancos: cinco sobre 28, lo que supone un 18% del total, un dato prometedor. Si este porcentaje se extendiera a todo el año tendríamos nada menos que 66 jornadas sin siniestros mortales. A febrero le siguen marzo (con cuatro días blancos); enero, mayo y julio (con tres); abril y junio (con dos) y agosto y septiembre (uno). AUX STEP FOR JS

Gómez celebra estos '24 días blancos': «Demuestra que es posible y debe servir como motivación para lograr que se conviertan en un fenómeno cada vez más frecuente», apunta. Esos 24 días sin siniestros mortales en los primeros nueve meses del año (en los que ha habido 363 millones de desplazamientos) son los mismos que en el mismo periodo de tiempo de 2024 y dos días más que en 2023.

Cerca de una tercera parte de esos días 'sin' (97) tuvo lugar durante 2020 y 2021, marcados por las fuertes restricciones de movilidad por la pandemia. Sólo en 2020, el año del confinamiento, los desplazamientos de largo recorrido (321 millones) cayeron un 25% respecto al año anterior, 106 millones de movimientos por carretera menos. Ello incidió directamente en un descenso de la siniestralidad vial: 58 días sin muertos, un récord en las cifras que maneja Tráfico.

Cuando esta distribución de días blancos se hace a lo largo de la semana de enero a septiembre, también encontramos que antes era más difícil conseguir que los siete días de la semana tuvieran al menos un respiro en cuanto a estas tragedias. En 2025, el más 'blanco' fue el lunes (ocho lunes sin muertos). En contraste está el jueves, el más aciago con fallecidos siempre. Desde que hay registros, el miércoles es el día menos trágico (más días blancos). Llama la atención que en marzo hubo una secuencia de tres días seguidos sin víctimas mortales: los días 17, 18 y 19 (lunes, martes, miércoles), la tanda más amplia en un lustro. El máximo fue en 2020. Con el país paralizado por la crisis sanitaria, no se sobrepasaron los cinco días sin siniestros. Solo en este periodo se evitaron las muertes en carretera en fin de semana. AUX STEP FOR JS

La estadística se acerca pero sigue aún lejos de llegar a 2050 con cero muertos, como pretende la propia DGT, la Comisión Europea y hasta Naciones Unidas. Pero no es una utopía, como lo demuestran esos 24 días 'sin' de este año. Es un dato que también valoran en Aesleme, la asociación por la prevención de víctimas de tráfico. «Recibimos estos 'días blancos' como una noticia muy esperanzadora que nos lleva a concluir que el objetivo cero víctimas es alcanzable. Es casi un mes al año y habría que darle más visibilidad, nosotros lo hacemos en nuestras redes sociales», cuenta Ana Carchenilla, directora de Comunicación de Aesleme.

«No tenemos que asumir que la movilidad tiene que causar víctimas, porque pueden evitarse, solo tenemos que cumplir cada uno nuestra parte: cero alcohol al volante, cero distracciones, adecuar la velocidad al límite, mantener las infraestructuras en buen estado... El objetivo cero víctimas es posible, pero depende de cada uno de nosotros». Explica Carchenilla. Y añade: «Creemos que la movilidad del futuro, que dejará menos espacio al error humano, ayudará a acercarnos e incluso lograr este objetivo».

En esta misma línea se manifiesta Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, cuyo eje de actuación principal es la seguridad vial: «Es una cifra que, siendo positiva, aún nos sitúa lejos de nuestro objetivo para 2050, que es alcanzar las cero víctimas en siniestros viales. Por eso, es fundamental seguir trabajando en la concienciación, en la formación y en la adopción de medidas que contribuyan a acabar con un problema que, cada año, marca para siempre la vida de miles de personas en nuestro país. Las últimas normas impulsadas por la DGT, como la reducción de la tasa de alcoholemia o la modificación de los límites de velocidad en ciudad, pueden ayudarnos a avanzar en este reto», opina Garre.