La popular aplicación Text With Jesus ofrece a los creyentes la opción de 'hablar' con personajes bíblicos. R. C.

¿Puede la IA hablar con Dios? En Estados Unidos ya lo están intentando

Crisis de fe en EE UU ·

Las entidades religiosas echan mano de esta herramienta 'celestial' para llegar a los fieles a través del móvil

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

En los tiempos de la dispersión digital, los rigores económicos y el abandono de los espacios tradicionales de culto, las iglesias estadounidenses recurren cada vez más a la Inteligencia Artificial para retener a sus congregaciones. En un momento en el que un 29% de norteamericanos se declara sin afiliación religiosa y la perspectiva de cierre inminente de unos 15.000 templos este año por falta de feligreses asola el mundo de la fe, las entidades religiosas han visto en la IA una herramienta celestial para alcanzar a los fieles donde se encuentran: pegados al móvil.

