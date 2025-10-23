El programa de acceso a la cultura en el mundo rural 'Aprender' llega este año a 14 localidades riojanas Fundación 'la Caixa' y Fundación Caja Rioja impulsan este proyecto que comienza esta semana y espera llegar a 6.000 personas

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; y la delegada territorial de Fundación 'la Caixa' en La Rioja, Sandra Usón, han presentado la nueva edición de 'Aprender', un proyecto de Fundación Caja Rioja que desde hace cuatro años acerca la cultura al mundo rural a través de múltiples acciones.

En esta edición el programa llegará a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago. Estos dos últimos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha explicado que 'Aprender' «es un proyecto impulsado por Fundación Caja Rioja en colaboración por segunda vez con Fundación 'la Caixa', que cuenta con la colaboración de 14 ayuntamientos y la implicación de numerosas asociaciones y vecinos». De esta forma, ha explicado que los talleres van de la mano de la Biblioteca de La Rioja, la Asociación de Escritores, la Asociación de Lectura Fácil y las personas asentadas en las localidades en las que se lleva a cabo el proyecto y han querido sumarse ofreciendo su conocimiento. «Este año continuamos con la idea de que 'Aprender' suponga una oportunidad de empleo en los pueblos para conseguir que las personas que viven en estos municipios, con formación y preparación profesional adecuada, puedan impartir diferentes cursos», ha dicho. Más del 90% del profesorado reside en el mundo rural.

La nueva edición de 'Aprender' consolida las actividades en los municipios pequeños donde Fundación Caja Rioja lleva trabajando desde la primera edición y fortalece los lazos con otros municipios que quieren sumarse a esta iniciativa, que en esta edición son Briones y Cornago.

'Aprender', además, constata que los espacios de encuentro creados en las diferentes localidades para la realización de las actividades son espacios de participación, en muchos casos intergeneracional, para las personas; lugares para compartir saberes y experiencias, lugares de conversación y de compañía.

De esta forma, ha dicho, «volvemos a realizar talleres, exposiciones, eventos literarios, en concreto, se realizarán 38 talleres diferentes de temáticas culturales, 33 exposiciones, 7 talleres de la Biblioteca de La Rioja, 14 encuentros con escritores, 3 talleres de Lectura fácil, cuatro conciertos y cuatro obras de teatro, dos de ellas de la compañía Improyayas, que llegarán a implicar a más 6.000 personas».

A través de este proyecto, Fundación Caja Rioja trabaja diferentes ODS. Entre ellos, el 4 (Educación de Calidad, fomento la educación global para el desarrollo sostenible); el 10 (Reducción de las desigualdades con la igualdad de oportunidades, en este caso, de formación); el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles, con el apoyo a la creación de vínculos entre las zonas periurbanas y rurales) o el 17 (Alianzas para lograr los objetivos, con el fomento de sinergias público-privadas).

Cuatro partes

El programa 'Aprender' se divide en cuatro partes: 'Aprender mirando', que lleva a cabo exposiciones temáticas de carácter divulgativo y que están producidas por Fundación Caja Rioja. Este año se colgarán las siguientes: Exvotos, Crónicas najerenses, El Rioja y los 5 Sentidos, La pelota en La Rioja, El Rioja de Etiqueta, Las fuentes de La Rioja, Las fiestas del Santo a través de sus carteles, La pasión en La Rioja y varias de producción propia sobre los distintos municipios, entre ellos, Briones, Ventosa, Cuzcurrita, Anguiano y San Asensio.

Por su parte, 'Aprender conversando' es un programa formativo en el que se llevan a cabo cursos variados: creatividad, competencias digitales, manualidades, ganchillo, scrap, alpargatas, fotografía, dibujo, acuarela...

'Aprender leyendo' se lleva a cabo en colaboración con la Biblioteca de La Rioja y la Asociación Riojana de Escritores, que facilita el acceso al conocimiento y a la lectura a los habitantes del mundo rural: acceso de libros, audiolibros, revistas, películas, etc. Además, la Biblioteca realizará talleres sobre el uso de la aplicación eBiblio de La Rioja, que abre la posibilidad de acceder a los servicios virtuales de préstamo de libros, revistas, periódicos y audiolibros digitales, y a la visualización de películas y documentales a través del servicio Efilm La Rioja. También habrá sesiones de lectura fácil en las localidades de Torrecilla, Briones y Cuzcurrita de Río Tirón.

En colaboración con la Asociación de Escritores de La Rioja se han organizado sesiones de lectura con autores como Carlos García Vaquero, Carlos Moreno, Francisco Mir, Myriam Ferreira, Rubén Angulo, Jesús Vicente Aguirre, Sonia San Román, María Marrodán o Emiliano Navas, entre otros.

Por último, 'Aprender escuchando' este año ha programado cuatro sesiones de teatro en Casalarreina y Ausejo, con el Taller de Teatro Sin Límites de Cuzcurrita y el Taller de Teatro Bululú de Zarratón; y con Improyayas en Ribafrecha y Alesanco.

También habrá cuatro conciertos en Torrecilla, Ventosa, Anguiano y San Asensio de la mano de la Banda de Música de San Asensio y del Coro de Briones.

