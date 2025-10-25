LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Familia Real, en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias. Damián Arienza

La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»

Leonor entregó el Premio al Pueblo Ejemplar a la localidad sierense en un acto en el que estuvo arropada por los Reyes y su hermana la infanta Sofía

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:57

Comenta

Arropada por los suyos, por Sofía, esa hermana cómplice a la que dedicó un guiño en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de ... Asturias en el Campoamor, y por sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, Leonor entregó este sábado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias a Valdesoto. Y fue su discurso el que cerró el acto y por primera vez sin que tomara la palabra el Rey. Elogió el trabajo de los vecinos de esta localidad sierense y lo hizo poniendo el acento en «el cuidado y el fomento de vuestras costumbres» que alientan al tiempo que «os afianzáis en un presente que mira lejos».

