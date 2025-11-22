LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por un presunto caso de pederastia. R. C.

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz y ha nombrado a Darío Valdivia como nuevo administrador apostólico de esa diócesis

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz Rafael Zornoza, de 76 años, y al que el Vaticano investiga por pederastia, según ha ... anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta. Zornoza es el primer obispo español investigado por un caso de agresión sexual a un menor, que se habría cometido en los años 90 del siglo pasado en el seminario de Getafe, que entonces dirigía. El caso está siendo investigado por el Tribunal de la Rota, pero el papa León XIV ya ha decidido apartarlo como responsable de la diócesis de Cádiz y Ceuta. A partir de ahora será obispo emérito. Ha nombrado en su lugar a Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, aceptando la renuncia presentada por Zornoza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  4. 4 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  5. 5 El invierno asoma con las primeras nevadas
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  8. 8

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
  9. 9

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  10. 10

    Las quince casas del millón de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia