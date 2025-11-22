Las ovejas gais están de moda

Michael Stüke siempre supo que era gay, pero esperó a tener 24 años para contárselo a sus padres. Criado en una granja de vacas y ... cerdos, parecía destinado a quedarse al frente del negocio familiar. Pero cuando salió del armario decidió romper con todo y cambió el campo por una fábrica de papel. Tiempo después, su interés por el medio ambiente le llevó a poner en marcha su propia explotación, en Löhne, al noroeste de Alemania, esta vez de ganado ovino, que ayuda a preparar el suelo para el cultivo del cereal. Un día una amiga le preguntó si había ovejas gais, y ahí empezó todo.

Stüker no estaba por la labor de aceptar que el matadero fuera la única alternativa para los carneros considerados homosexuales por no montar a las hembras, un comportamiento que se observa en uno de cada doce ejemplares y que es habitual en el reino animal, con más de 1.500 especies documentadas. Y empezó a darle vueltas al asunto. Así cayó en la cuenta de que las ovejas, cuando se quedan preñadas, dejan de producir lana, algo que no ocurre con los machos, que nunca paran. Fue así como fundó Rainbow Wool (Lana Arcoiris), una organización sin ánimo de lucro que rescata ovejas condenadas «para que puedan vivir y amar a quienes quieran y como quieran», y las cría por su lana, que lava y carda y se hila en España.

La iniciativa no tardó en recabar el apoyo de Grindr, la aplicación de citas LGBTQ+ que se autodenomina «el barrio gay más grande del mundo». Y su eco llegó poco después a Los Ángeles, donde Michael Schmidt, modisto de estrellas del rock como Cher, Shakira y Sabrina Carpenter, alucinó al saber que las ovejas homosexuales eran sacrificadas. La moda, pensó, podría cambiar la situación, y se metió en faena. «Es una historia de derechos de los animales», dijo. «Y es una historia de derechos humanos».

Segunda vida

El granjero, el diseñador y la app se aliaron para dar una segunda oportunidad al primer rebaño gay del mundo y sacar partido de su lana 'rosa', fabricando parches reivindicativos, gorras bordadas, bobinas de hilo y cordones de zapatos de los colores del arcoiris que promociona Bill Kaulitz, el vocalista de Tokio Hotel, uno de los mayores iconos de la moda en Europa que se ha convertido en imagen de Rainbow Wool. «Con los ingresos adicionales puedo ampliar el rebaño, salvar a más ovejas, producir más lana y apoyar más iniciativas en todo el mundo que luchan por que las personas 'queer' puedan vivir de forma segura y en igualdad», explicó el fundador de 'Lana Arcoiris', que empezó con tres ovejas, mantiene ahora a una treintena y ofrece espacio en su finca para otro centenar.

Rainbow Wool ha dado a conocer en un desfile su colección de ropa fabricada con lana arcoiris

LSVD+, la ONG la más representativa en Alemania en defensa de los intereses de las personas queer, tanto en política, como en medios de comunicación y sociedad, es la principal destinataria de los beneficios generados por la venta de estos artículos. Pero la producción de prendas de vestir no es la única actividad de Rainbow Wool, que recientemente ha dado a conocer en un desfile su primera colección de moda confeccionada con lana de ovejas gais, con la colaboración de diseñadores como Kilian Kerner y Danny Reinke, que dieron forma a piezas exclusivas. Stüke también ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada en alemán por la granja y un servicio de adopción.

'Apadrina a un carnero gay' es el lema de la campaña con la que aspira a recaudar el dinero suficiente para cubrir las necesidades del rebaño que, recuerda, precisa de comida y medicinas. Los interesados en colaborar con la causa pueden hacerlo desde 25 euros anuales, aunque también existe la opción de pagar 365, un euro por cada día del año. El propio cantante de Tokio Hotel ya es padrino de sus dos primeras ahijadas, a las que ha llamado Karl y Wolli.