La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Galicia, mantienen 14 incendios activos, todos de nivel 2, con mayor alerta en el de Garaño (León) ... dado que su evolución es muy desfavorable, según ha informado Protección Civil, que ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos: diez en la región castellano y leonesa, tres en Asturias y uno en León.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha asegurado que la situación en Galicia presenta una mejoría «muy notable» y también ha destacado que hay una «ligera mejoría» en Asturias, pero ha avisado de que la situación en Castilla y León «sigue complicada». Asimismo, ha recalcado que actualmente hay doce poblaciones desalojadas y 29 localidades continúan confinadas debido a los incendios que están afectando a estas tres comunidades autónomas.

«El trabajo está siendo lento, pero la evolución es favorable en la mayor parte de los incendios, pero tenemos que seguir muy pendientes de que no haya nuevos incendios porque seguimos en riesgo extremo en una parte importantísima de nuestro país», ha subrayado Barcones.

Barcones ha precisado que este martes las condiciones meteorológicas van a ser más favorables en Asturias y, a partir del miércoles y jueves, en Orense, Zamora y León. En todo caso, el nivel de peligro de incendios no bajará de extremo en estas últimas zonas hasta el jueves o viernes.

Detenidos e investigados

Desde que hace más de quince días comenzaran los graves incendios ha habido en total 34.778 personas evacuadas, mientras que las fuerzas de seguridad han detenido a 46 persona (tres este lunes) y otras 134 son investigadas. La última detención ha sido la de un varón de 75 años que realizó una hoguera para cocinar, lo que habría originado el incendio de Molinaseca, en León.

Actualmente hay diez carreteras cortadas debido a los incendios, nueve de ellas en Castilla y León y una en Extremadura. Desde el 1 de agosto el teléfono 011 de Tráfico ha recibido 32.276 llamadas, de las cuales el 88% se concentraron entre el 10 y el 20 de agosto y mayoritariamente fueron para informarse de la situación y evolución de las carreteras en las zonas afectadas.

Barcones ha reconocido que «las reproducciones nos están dando muchísimos problemas para hacer frente a estos fuegos».