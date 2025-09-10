LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de Alberche del Caudillo J.M.L

En libertad con cargos la mujer que ocultó un feto en un congelador en Toledo

Los servicios sociales llevaban tiempo atendiendo a la madre por sus graves problemas de drogadicción

J.M.L

Toledo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:28

Imprudencia por homicidio. Es el delito que se imputa a la mujer de 40 años que fue detenida en la tarde del pasado martes tras hallarse un feto en el interior del congelador de su domicilio en Alberche del Caudillo (Toledo). Según los primeros indicios de la investigación abierta por la Guardia Civil, el feto no presenta signos evidentes de violencia. La madre tiene otros cuatro hijos, tres de los cuales están bajo la custodia de varios familiares y el cuarto -el de menor edad- bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha y en proceso de adopción.

Tras su detención y después de declarar ante la Guardia Civil, este miércoles quedó en libertad. La mujer llevaba tiempo en manos de los servicios sociales dados sus graves problemas de drogadicción, según confirmó la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.

«Estábamos a la espera de que el bebé naciese para poder actuar de manera inmediata pero las circunstancias se han dado de otra manera», confirmó este miércoles la consejera castellano-manchega, quien lamentó que la mujer no acudiera a un centro sanitario «que es donde podríamos hacer detectado el nacimiento del bebé».

«Es un caso muy delicado y hemos quedado muy impactados. Ahora estamos a disposición de lo que nos marque el juez para poder seguir trabajando» añadió García Torijano, que también reconoció que «a veces no se entienden los protocolos que se activan con menores desde los servicios sociales pero son, precisamente, para evitar situaciones tan dolorosas como ésta. En este caso no se ha podido intervenir porque no ha dado tiempo», indicó.

