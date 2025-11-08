LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En cinco años 3.000 millones de personas sufrirán obesidad en el mundo.. Adobe stock

Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Pioneros ·

La normativa, que impulsa la prevención, carece aún de la financiación necesaria para costear los nuevos tratamientos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Ser obeso no es culpa de quien sufre esta dolencia. Ya lo explicaban los médicos y ahora en Italia también lo afirman las leyes, después ... de que a principios del mes pasado fuera aprobada por el Parlamento de Roma una normativa única en el mundo que reconoce la obesidad como una «enfermedad crónica, progresiva y reincidente». La disposición sólo cuenta con seis artículos que apuntan principalmente hacia la prevención y la lucha contra la estigmatización de esta enfermedad, que en el país alpino sufren alrededor de seis millones de personas (el 12% de la población adulta). En España las cifras son más altas, pues se calcula que más del 15% de los mayores de 18 años padecen esta dolencia que va camino de convertirse en uno de los mayores problemas de salud pública del planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  2. 2

    Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  5. 5 La gripe aviar obliga a encerrar a las aves de corral en seis localidades de La Rioja
  6. 6 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  7. 7

    «Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado»
  8. 8

    Entre el Labrador y los Ilustres, El Abrazo
  9. 9

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  10. 10 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Italia declara por ley que los obesos son enfermos