El incendio de Guadalajara evoluciona de forma favorable pero sigue sin estar controlado

La lluvia caída a lo largo del pasado domingo sobre la Sierra Norte de Guadalajara ha dado una tregua a los equipos de extinción de ... incendios que desde el 19 de septiembre luchan contra el fuego en esta zona montañosa. Las llamas han arrasado hasta ahora unas 3.000 hectáreas, 300 de ellas en la fronteriza provincia de Segovia, y el incendio, que se extiende en un perímetro de 30 kilómetros, sigue sin estar controlado.

El fuego, iniciado en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), evolucionó este lunes de forma favorable si bien se sigue manteniendo el nivel 2 de emergencia «porque queda mucho trabajo por hacer y se continúa con el corte de carreteras», según informó el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en Guadalajara.

También se ha permitido que los vecinos Peñalba de la Sierra y Cabida desalojados el pasado viernes por la proximidad del denso humo puedan regresar a sus casas «porque la zona sur del incendio está ya bastante fría», según explicó el viceconsejero de Medio Ambiente. En la lucha contra el fuego siguen trabajando medios aéreos y terrestres de Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias.

Incendio a 2.000 metros de altura

«Hay que ser cautelosos ya que no está aún estabilizado y se está trabajando para ver dónde están los puntos más calientes e ir apagándolos además de vigilar el perímetro y generar los accesos para que las autobombas puedan acceder a los sitios más recónditos porque estamos hablando de un incendio forestal a más de 2.000 metros de altitud que es extremadamente complejo de apagar», indicó José Almodóvar, que reconoció su preocupación por la evolución de las llamas en la zona norte de Segovia y el noreste de Guadalajara.

En cuanto a la gestión del fuego, continúa la polémica entre el Gobierno de Castilla-La Mancha por un lado y algunos sindicatos de la empresa pública encargada de sofocar los incendios (GEACAM) más el PP y Vox por otro. Tanto ambos partidos como los sindicatos califican la gestión de nefasta por falta de medios en las primeras horas del fuego. El presidente del PP castellano-manchego, Paco Núñez, declaró este lunes que «vamos a trabajar para que se sepa toda la verdad de lo que ha ocurrido y se depuren responsabilidades y para que nunca más una catástrofe de este tipo se gestione con tanta opacidad, descoordinación y abandono institucional».

Críticas a las que respondió el viceconsejero de Medio Ambiente apuntando que «al ser un incendio de alta montaña las actuaciones por tierra no eran las más efectivas y por eso se hizo un despacho contundente de medios primando los aéreos y, en concreto, las patrullas helitransportadas, que son las más efectivas a más habituadas a los trabajos desde el helicóptero». «Cuando después pudimos acceder con nuestros medios terrestres es cuando se empezaron a movilizar los mismos», añadió. Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, lamentó «la actitud de la oposición de aprovechar cualquier desgracia para hacer política en lugar de arrimar el hombro».