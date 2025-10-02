LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incautación de la Guardia Civil en el narco J.M.L.

Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso

La Guardia Civil inspeccionó las viviendas afectadas tras la extinción del fuego hallando una vivienda con diversos tipos de estupefacientes

J.M.L.

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La Guardia Civil ha descubierto un narcopiso en Tomelloso (Ciudad Real) gracias a un incendio en el edificio donde se encontraba la vivienda. Los agentes ... acudieron al inmueble junto a varias dotaciones de bomberos y la Policía Local de este municipio de 36.500 habitantes con el fin de evacuar a todos los vecinos ya que las llamas afectaban a los pisos de la primera planta y se estaba propagando a plantas superiores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  5. 5 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  8. 8 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso

Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso