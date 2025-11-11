Igualdad comunica a las víctimas un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

El Ministerio de Igualdad comunicó hoy a las víctimas de la violencia sexual y de género protegidas del acercamiento de sus agresores por pulseras GPS, ... unas 4.500 en todo el país, que se ha producido un fallo técnico en el funcionamiento de Cometa, que el sistema operativo que las controla. El ministerio, no obstante, las tranquilizó porque para evitar aproximaciones ilegales o agresiones mientras se solventaba el problema técnico se había activado un protocolo especial de seguridad para protegerlas a través de las policías nacional, local y la guardia civil.

Igualdad, en una nota de prensa, explicó que ha activado, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual por los jueces ante una incidencia en Cometa.

Indica que, tras tener constancia hoy de la incidencia, «activó de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas».

El departamento dirigido por Ana Redondo indicó que, a este despliegue especial de seguridad, había que añadir para tranquilidad de las víctimas «que los servicios de emergencia, el denominado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por bluetooth, se han mantenido operativos en todo momento».

La ministra Redondo y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, comenta la nota, han estado en contacto durante la jornada con la empresa mixta Vodafone-Securitas, la responsable de la gestión del servicio, «personándose incluso en la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución de la incidencia». Tras evaluar todas las opciones técnicas, explican, se ha detectado que «el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta». «Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad», asegura Igualdad.

Redondo quiso dejar claro a las víctimas que «el sistema de protección va más allá de los dispositivos telemáticos e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica». «Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio, pero investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas», prometió la titular de Igualdad.

El incidente se produce después de la fuerte polémica política y social que desencadenó hace un mes la noticia de que estas mismas pulseras sufrieron un fallo en 2023, cuando la adjudicación del servicio cambió de empresa (de Telefónica a Vodafone-Securitas). Durante esa transición entre empresas gestoras se produjo un problema en el volcado de datos de un proveedor a otro que provocó que durante unos meses no quedasen registrados los movimientos de muchos de los maltratadores, incidencia que quedó solventada en marzo de 2024.