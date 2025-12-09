LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Illa se reúne con el sector del cerdo con motivo de la peste porcina africana EP

La Generalitat de Cataluña declara la emergencia para frenar la peste porcina africana

Un juzgado investigará el origen del brote como un presunto delito contra el medio ambiente

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:52

El Govern catalán ha declarado este martes la emergencia en toda Cataluña para aquellas actuaciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y contagios ... de la peste porcina africana. En paralelo, el Govern ha aprobado un paquete de medidas urgentes para dar respuesta al impacto económico y sanitario provocado por la enfermedad, cuando se cumple ya la segunda semana desde su detección en el parque natural de Collserola, en Barcelona, tras la aparición de dos jabalíes muertos.

