Formarse para empoderar: un posgrado pionero aborda la soledad en los mayores

La Rioja Sábado, 2 de agosto 2025, 08:28 Compartir

La vejez es una etapa vital marcada por cambios profundos y pérdidas que, en ciertas ocasiones, conllevan un sentimiento de soledad difícil de reconocer y aún más de afrontar. Para los profesionales del ámbito social y sanitario, entender las raíces de esta soledad es esencial para intervenir y abordarla de manera integral.

Con este objetivo nace el posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la Universidad de Vic (UVic-UCC), una formación 'on line' impulsada por la Fundación 'la Caixa'. Se trata del primer programa de estas características en lengua española que aborda la soledad desde una perspectiva global y multidisciplinar.

Las consecuencias de la soledad en la salud física y psicológica y en el riesgo de mortalidad prematura de las personas mayores están ampliamente documentadas en la literatura científica. En el ámbito social se intenta revertir este enfoque para mirar hacia las causas que la originan y poder entenderla mejor.

Para Laura Coll Planas, licenciada en Medicina, doctora en Salud Pública y coordinadora académica del posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la UVic-UCC, «la soledad no es tanto un problema de salud como un problema de justicia social porque está desigualmente distribuida». «Se debe poner más énfasis en las causas estructurales, como la pobreza o los entornos físicos de las ciudades, en los que cada vez hay menos espacios públicos de encuentro».

Además, el estigma social que rodea la soledad sigue estando muy presente: «Llevamos mal el compartir nuestra vulnerabilidad y, a veces, no queremos reconocer nuestra situación por no hacer sufrir a los demás», afirma Elena Fernández Gamarra, licenciada en Psicología con un máster en Gerontología Clínica y coordinadora académica del posgrado. «También parece que cuando uno no está bien es que algo se está haciendo mal. Por eso, muchas personas optan por no hablar de su salud mental, por esconder su sufrimiento».

Fernández, asesora también del programa Siempre Acompañados de la Fundación 'la Caixa', conoce de primera mano las necesidades de las personas a las que atienden: «Las acompañamos individualmente para que se vuelvan a empoderar porque, cuando nos empoderamos, sentimos que tenemos más control sobre nuestra vida».

El posgrado se dirige a profesionales de cualquier ámbito que trabajen con mayores, desde profesionales que se ocupan de la intervención directa o técnicos y directivos de las administraciones públicas responsables de la dirección de equipos de intervención o del diseño de políticas con impacto en el colectivo.