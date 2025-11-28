LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
D. Arienza

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales

La víctima cayó al río, junto a su perro, por causas aún desconocidas; el operativo de rescate movilizó al helicóptero medicalizado del SEPA y al GREIM de la Guardia Civil, que se encargó de la recuperación del cuerpo

N. V.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Una mujer ha fallecido este viernes tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en Cabrales. Tenía 44 años y residía en Málaga.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:23 horas. En la llamada se indicó que estaban a dos kilómetros de Bulnes, bajando de Bulnes a Poncebos, en la Canal del Texu y su pareja se había caído al río y el perro. No la veía, ni la oía. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Una vez en la zona, los rescatadores ejecutaron un ciclo de grúa, en el que se desplegaron 60 metros de cable, para permitir acceder a la zona un bombero-rescatador. Tras llegar hasta donde se encontraba la accidentada, se informó, a las 14:22 horas, que la persona precipitada estaba sumergida en el río y presentaba heridas incompatibles con la vida. El Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la recuperación del cuerpo. El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias retiró del lugar, de regreso a base, entorno a las 16:11 horas, llegando a la misma a las 16:47 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de las comunidades de Cantabria y Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  3. 3 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  4. 4 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  5. 5 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  6. 6 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  7. 7

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  8. 8

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  9. 9

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales