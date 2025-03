Las etiquetas, el vestido de las botellas

Redacción Logroño Lunes, 17 de marzo 2025, 09:28 Comenta Compartir

Eduardo Miravalles, socio fundador y director creativo de Vamos Estudio; Javier Garduño, director creativo del estudio que lleva su nombre; y Carles Anadón, director de proyectos de Likit fueron los tres diseñadores que se sentaron en la mesa redonda que cerró Endipack 2025. Lo hicieron para hablar de la aplicación de etiquetas al vino, algo que en una región como La Rioja cobra una especial relevancia.

Eduardo Miravalles, que aseguró que él no diseña etiquetas «sino que visto botellas», explicó que en los últimos tiempos, «el mundo del vino ha reconocido el valor artístico de las etiquetas, porque han visto cómo hasta que un vino y una marca están plenamente consolidados, el vino necesita diferenciarse, y lo hace por la etiqueta».

Carles Anadón, director de proyectos de Likit, aseguró que la misión de un diseñador como ellos es la de «crear un producto que genere valor» y explicó que además, deben hacerlo con cierta paciencia y empatía porque «necesitamos que el cliente nos vea como alguien fácil, no como alguien con el que va a chocar cuando exponga sus ideas. Nosotros trabajamos para nuestro cliente, no para nuestro ego».

No obstante reconoció que no es algo fácil. «Nos pasa mucho con los vinos premium. Hay que convencer al cliente de que si hace lujo, no puede ir únicamente a mirar el precio» y recordó la célebre frase de Coco Chanel, «el lujo es la necesidad que sientes, cuando no tienes ninguna otra necesidad». Carles Anadón, que también trabaja en el mundo de los perfumes (él está especializado en líquidos), aseguró que «las fragancias van abriendo camino en esa línea. Fueron las primeras en vender sensaciones, luego llegó a los espirituosos, pero al vino –como es tradicional– le cuesta más. La mayoría de las veces el agricultor hace un vino con apego a la tierra, pero se olvida de que hay que venderlo...».

En cuanto a las novedades surgidas en torno al vino, comentaron la aparición de algunos vinos que se comercializan en lata. «El medio es el mensaje», señalaron, y recordaron que «en las bodegas hay grandes latas de acero inoxidable».

También comentaron la aparición de los códigos QR que atiende a la nueva normativa «aunque no parece muy frecuente que alguien vaya a leer un código QRen una botella de vino porque quiere conocer sus propiedades nutricionales», apuntó Javier Garduño, al respecto de la información que contienen algunas etiquetas, donde incluso se cuenta la historia de la bodega, el viñedo o el propio vino, Eduardo Miravalles aseguró que una etiqueta solo se puede recargar de texto si este «es realmente necesario».

Futuro

Los tres diseñadores se aventuraron a mirar hacia el futuro y hacer unas previsiones de lo que está por venir y todos ellos coincidieron en que la sostenibilidad va a marcar el futuro de las etiquetas, aunque también puntualizaron que debe ser una sostenibilidad bien entendida. «Hay que ser coherentes. La etiqueta autoadhesiva no es sostenible, y tampoco lo son algunas etiquetas de vinos blancos. Los bodegueros piden una etiqueta que no se quede trasparente cuando el vino se meta a la cubitera. Para que no pase eso, es necesario que esté recubierta de plástico, y eso no es nada sostenible», explicó Carles Anadón, «la sostenibilidad empieza por la coherencia, y para tratar de serlo, igual hay que eliminar referencias».

Por su parte, Eduardo Miravalles comentó en el cierre de la sesión que hay que aprovechar las circunstancias «la tendencia es el mercado ecologista, y ahora incluso hay etiquetas que hacen la fotosíntesis... no sé si son ecológicas, pero si muy impactantes».

En la línea de la coherencia se manifestó Javier Garduño, aunque también aseguró que «resulta imposible, hoy en día, ser cien por cien sostenibles».

Ampliar Diego Pascual, director de Innovación Corporativo de Ramondin. R. M. La innovación puede servir para adaptarse a las demandas planteadas Diego Pascual, director de Innovación Corporativo de Ramondin, ofreció una breve exposición sobre la labor de uno de los grandes líderes del mercado de las cápsulas para botellas de vino. En una charla titulada 'Equilibrio: diseño, sostenibilidad e innovación' explicó como el sector tiene que atender a las imposiciones normativo procedente de la Unión Europea que afecta a todos y que 'invita' a que se diseñen productos que permitan ser reciclados. En el caso de Ramondin, detalló que se ha recurrido para ir cumpliendo con las exigencias con materiales de origen reciclado, materiales de un solo componente, materiales de transición (como los plásticos de origen bio), tintas con base de agua y diseños que faciliten el reciclaje. Pero aún así, se encuentran con casos como el expuesto brevemente en su ponencia, en el que algunas bodegas pedían seguir sellando a mano sus botellas con lacre, en lugar de la tradicional cápsula, porque parecía formar parte de su identidad visual. El lacre no es un material sostenible, por lo que Ramondín tuvo que poner a trabajar a su departamento de innovación para poder ofrecer a sus clientes una alternativa. Lo consiguieron con una cápsula que imitara el aspecto del lacre con el que se cubría el corcho de las botellas de vino.