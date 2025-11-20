Una española de 19 años en la COP30: «Mi generación sabe lo que está pasando y lo que tiene que hacer»

La representante española más joven de la Cumbre del Clima tiene 19 años. Estudia doble grado de Derecho y Administración de Empresas, en la Universidad ... de Oviedo, y otro grado 'online' de Relaciones Internacionales. Se llama Marina Estrada y aterrizó en Brasil gracias al programa 'Generación clima' del Ministerio de Transición Ecológica. Llegó el lunes al recinto de la COP en plena Amazonía para acreditarse y siguió a los negociadores del 'Plan de acción de género' de la Unión Europea. «Tendría que haber salido en la COP anterior pero no se pusieron de acuerdo. A ver si llegan a un consenso ahora», dice Estrada, que tiene experiencia en conferencias locales de Naciones Unidas, cuando aún era menor de edad. «Tuve que ir tutelada al Consejo de la Juventud», recuerda. «Allí me empecé a interesar por el cambio climático, porque nos dieron formación en sus efectos y en el funcionamiento de las COP».

En esos foros de jóvenes fue asumiendo un rol protagónico como facilitadora y redactora de documentos y conclusiones, dice. Nacida en Gijón, ahora también es miembro del Grupo Asesor Joven de Unicef. Lo suyo es vocación: «Mi pasión es entender las relaciones geopolíticas del mundo y por qué pasan las cosas como pasan». Ganadora de la convocatoria de este verano, junto a otros tres jóvenes, ahora es testigo de uno de los eventos negociadores globales más mediáticos de cada año. «Me sorprende la diversidad cultural. Hay muchas personas indígenas acreditadas y tenemos la oportunidad de hablar con ellas».

Despierta antes de las siete de la mañana para cumplir con una agenda que incluye reuniones con científicos, políticos y activistas, y la asistencia a paneles y eventos en el Pabellón de España, asegura que «es todo súper abrumador, pero una vez que te ubicas es increíble». Al amanecer de este jueves estaba a la expectativa de que la presidencia de la COP diera a conocer los textos de acuerdo que los demás países tienen que refrendar. «A ver si tenemos un plan ambicioso».

A su generación, y a los jóvenes preocupados en el clima en general, se les identifica con Greta Thunberg. Sin embargo, Estrada marca distancias: «Indudablemente hizo muchísimo contra el cambio climático, pero ahora ya somos una nueva generación. No toda persona que defiende el medio ambiente tiene que ser activista. Yo me inclino más por la diplomacia. Aquí veo con mis propios ojos cómo un grupo de países intenta ponerse de acuerdo».

Vía de paz

También hay autocrítica. «Vivimos en un sistema que nos incita a consumir, es algo innegable. Nos bombardean con anuncios y marcas, pero en general somos una generación muy concienciada. Encuentras pocos negacionistas ya. Mi generación sabe lo que está pasando y lo que tiene que hacer».

En estos días de COP ha escuchado «discursos negativos y desalentadores, pero, aunque está bien ser críticos, hay que reconocer los avances que se están haciendo. De un año para otro, desde dentro se ven las mejoras, aunque desde fuera no llame mucho la atención».

¿Qué destacaría del aprendizaje de estos días? «Que el multilateralismo es la única vía para vivir en paz, que hay que llegar a acuerdos porque el cambio climático no es una crisis aislada. Es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como humanidad», dice Estrada cuya actividad favorita, asegura, es pasar tiempo con su familia.

De su experiencia en las negociaciones «informales» de igualdad de género le sorprendió que algunos países quisiera quitar las menciones a los derechos humanos de los textos. Como parte de una generación que «tiene las cosas claras» espera que de esta cumbre no salga un retroceso. «Queremos los 1,5ºC y la eliminación completa de los combustibles fósiles». La negociadora del futuro avanza con firmeza sobre la moqueta de la Cumbre del Clima.