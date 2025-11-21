LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en el Pabellón de los Países de la Zona Azul en la COP30. REUTERS

España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima

Junto a más de treinta países se recrimina a la presidencia de la COP30 que omita las hojas de ruta para la transición a la energía limpia o el cuidado de los bosques. «La propuesta no cumple con las condiciones mínimas»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

El incendio en el pabellón de los negociadores de la Cumbre del Clima de Belém, que obligó a desalojar a delegaciones como la española, tuvo ... su réplica figurada a última hora de ese mismo día, cuando se conoció el borrador del principal texto, el Muritao (antes 'cover decisions'), propuesto por la presidencia brasileña. El gobierno de Lula Da Silva, que había inaugurado la COP30 con encendidas palabras de transición energética, había eliminado toda referencia a los combustibles fósiles. Hasta el miércoles se proponían dos opciones para seguir con la lucha por acabar con esta fuente energética contaminante y seguir la senda de reducir el calentamiento global. En las siete páginas que deben guiar a los países en sus compromisos climáticos no se hace mención a los combustibles fósiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 El invierno asoma con las primeras nevadas
  6. 6 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  7. 7 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  8. 8 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  9. 9 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  10. 10

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima

España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima