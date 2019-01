¿Qué supone implantar un sistema personalizado de aprendizaje? En esta entrada Javier Tourón ofreceun extracto en el que se apuntan las responsabilidades e implicaciones de cada agente, en el proceso de cambio JAVIER TOURÓN Martes, 22 enero 2019, 13:33

He dado con un documento, no por casualidad, en el que se ofrecen resultados e ideas teóricas sobre el proceso de implantación de un sistema de aprendizaje personalizado basado en competencias, cuestión en la que andamos ocupados estos días @pedagogiaparael y yo en la @UNIRescuelaprof. ¿En qué implica este proceso a los responsables? Estamos acostumbrados a que las modificaciones o cambios educativos sean de corte legislativo y vengan impuestos de arriba abajo. Esto casi nunca funciona, como sabemos por experiencia. Los cambios de verdad o se producen en el ámbito donde han de implantarse, o no serán efectivos.

