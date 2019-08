El SMPY: el estudio longitudinal más importante del mundo sobre el desarrollo de los más capaces Talento, Educación, Tecnología Un nuevo post del blog de Javier Tourón JAVIER TOURÓN Martes, 13 agosto 2019, 11:34

La mayor parte de mi investigación en el campo de las altas capacidades ha discurrido en torno a un modelo de identificación con el que me encontré, afortunadamente, en la literatura en 1993 y después con su autor en 1995. Efectivamente, en ese año conocí a Julian C. Stanley en Iowa y pude comprobar, en persona, lo que ya había intuido a través de la literatura científica sobre el particular.

Seguir leyendo el blog de Javier Tourón.