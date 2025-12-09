LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ismael Maceira, en su casa de Bilbao, después de la entrevista. Yvonne Iturgaiz

«Mi día a día se hace cuesta arriba porque desde el minuto uno ya me levanto con cansancio»

Cuando Ismael Maceira tenía doce años le diagnosticaron covid persistente y desde entonces apenas sale de su casa. Sin embargo, ahora es CEO de una startup de terapias digitales

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

A los doce años y en primero de la ESO, Ismael Maceira era un «buen estudiante al que le gustaba hacer un montón de cosas», ... recuerda él mismo de aquellos tiempos que aunque parezcan lejanos fueron hace cuatro años. «Pero cuando cogí el covid comencé a vivir en un cuerpo que no me responde. Estuve mucho tiempo dando positivo y con síntomas. Pasé por diferentes especialidades, como cardiología, neumología o neurología hasta que en medicina interna me dijeron las palabras mágicas: tenía covid persistente», mantiene Maceira, ahora con 16 años y residencia en Bilbao. «Yo era un niño totalmente normal y de repente no remontaba para ir a clases. Perdí la retención oral y escrita, y estaba siempre con cansancio. No podía estudiar. Tenía un párrafo adelante y no había manera que me lo aprendiera. El ritmo de clase no me venía nada bien».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  3. 3 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  4. 4 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  8. 8

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  9. 9

    La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos Â«importantesÂ» desde que hay registros
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Mi día a día se hace cuesta arriba porque desde el minuto uno ya me levanto con cansancio»

«Mi día a día se hace cuesta arriba porque desde el minuto uno ya me levanto con cansancio»