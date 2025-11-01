LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos de los medicamentos vendidos ilegalmente por internet. Efe

Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

La Guardia Civil arresta en varias provincias a 22 personas vinculadas a la comercialización en redes sociales de fármacos adquiridos con recetas falsas

J. A. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en varias provincias vinculadas a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet, que ... adquirían con recetas falsas para luego poder mezclarlos con drogas. La llamada operación 'Grecofar' se ha saldado con arrestos en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  3. 3 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  4. 4 «Los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. No he hecho absolutamente nada», alega el acusado
  5. 5

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  6. 6 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  7. 7

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  9. 9 Los técnicos superiores sanitarios riojanos siguen con una huelga «masiva»
  10. 10

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar &#039;la droga de los pobres&#039;